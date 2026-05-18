Томский бренд Minidino выпустит коллекцию про Васюганские болота

Бренд одежды Minindino, заповедник «Васюганский» и Координационный центр ЕТИС представят коллекцию одежды, вдохновлённую Васюганскими болотами, в конце этого лета.

Инициатором коллаборации выступил Координационный центр ЕТИС. По словам руководителя центра Светланы Савиной, команда ЕТИС уже давно работает над популяризацией территории Васюганских болот.



«Пришла идея привлечь томский бренд одежды. Совместно мы решили подсветить уникальную экосистему Васюгана — природное достояние страны, которое часто остается незамеченным», — рассказывает Савина.

По словам Светланы, команда проекта ставит перед собой задачу рассказать историю болот как «лёгких планеты» и «хранилищ древних тайн» через фактуры, цвета и детали коллекции. Это способ показать, что локальная идентичность может быть актуальной и содержательной.

Одна из футболок коллекции.
Фото: Светлана Савина

Как уточняет сотрудница заповедника Екатерина Шумкина, для команды бренда Minidino планируются экскурсии на территорию болот. «Наша задача состоит в том, чтобы показать чудесное Васюганское болото, зарядить их (команду бренда Minidino) этой энергетикой и, надеюсь, вдохновить, в том числе на принты для коллекции», — рассказала Шумкина.

Коллекцию «Васюганские тайны. Болото» планируют запустить в конце лета этого года. В неё войдут футболки, джемперы и предметы верхней одежды. Также Савина отметила, что на бирке каждого изделия разместят QR-коды, которые будут вести на сайт заповедника «Васюганский» с информацией о важности и особенности болотной системы.

Макет бирки на изделиях.
Фото: Светлана Савина

