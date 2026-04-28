Васюганский заповедник запустит обновленный информационный центр с интерактивными выставками

Васюганский заповедник запустит обновленный информационный центр с интерактивными выставками

Обновленный информационный «Васюганские просторы» планируют запустить в октябре 2026 года. Соответствующий проект Васюганского заповедника получил грант Фонда «Зеленый путь» в размере 2,3 млн рублей.

— Благодаря поддержке компании Greenway Global и Фонда «Зеленый путь» мы сможем создать уникальное пространство для экологического просвещения и развития ответственного туризма, — сообщают в телеграм-канале заповедника.

Там же отмечают, что проект предполагает создание современного иммерсивного центра с интерактивными экспозициями, тематическими программами и живыми экосистемами.

