Васюганский заповедник запустит обновленный информационный центр с интерактивными выставками

28 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Обновленный информационный «Васюганские просторы» планируют запустить в октябре 2026 года. Соответствующий проект Васюганского заповедника получил грант Фонда «Зеленый путь» в размере 2,3 млн рублей.

— Благодаря поддержке компании Greenway Global и Фонда «Зеленый путь» мы сможем создать уникальное пространство для экологического просвещения и развития ответственного туризма, — сообщают в телеграм-канале заповедника.

Там же отмечают, что проект предполагает создание современного иммерсивного центра с интерактивными экспозициями, тематическими программами и живыми экосистемами.

