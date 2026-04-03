18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске моют тротуары

Сегодня, 3 апреля, коммунальные службы Томска приступили к мытью тротуаров. Им предстоит оперативно собрать песок, который успели высыпать за зиму, пока не сошел снег и не начались весенние ветра.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы ведутся на участках, где это технологически возможно. В приоритете — проспект Ленина. Специалисты учитывают погодные условия, чтобы к ночи не образовалась ледяная корка.

С сегодняшнего дня на линию уже вышли вакуумно-подметальные машины. В ближайшее время будут сформированы звенья ручной уборки и механизированные бригады для очистки прибордюрной части дорог.

— Все службы работают без выходных, чтобы как можно быстрее привести город в порядок после зимнего сезона. Делаем все, чтобы ускорить этот процесс. Кстати, как раз сегодня стартовал месячник благоустройства, и я приглашаю всех присоединиться к этому важному делу. Вместе мы сделаем наш город чище и уютнее, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
