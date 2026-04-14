Открытие арт-пространства «Уржатка» в Томске: фоторепортаж

Открытие арт-пространства «Уржатка» в Томске: фоторепортаж

В субботу, 11 апреля, в Томске состоялось открытие пространства совместного искусства «Уржатка» на пер. Комсомольский, 3. Как отмечают организаторы в своем телеграм-канале, новый проект объединил восемь томских художниц. Авторы планируют не только делать совместные проекты, но и предоставлять площадку для «других акторов культуры и искусства».

Праздничная программа включала маркет, серию мастер-классов, танцы и розыгрыш призов. В течение всего дня гости могли приобрести графику, фотографии, живопись и авторский мерч, а также винтажную одежду и аутентичные аксессуары от секонд-хенд проекта Inept archive. Параллельно работали интерактивные зоны: художница Вика Ларина рисовала портреты в экспериментальном стиле, а все желающие могли сделать татуировку или присоединиться к созданию совместной инсталляции.

Творческая часть открытия включала воркшоп Кати Рыбкиной и Ирыны. Его участники «генерировали свой прикол» формата А5, собирая коллажи из цветной бумаги и старых журналов. На практике blackout poetry с Софией Светашовой гости находили скрытую поэзию там, где ее раньше не было видно. Кроме того, Настя-Соня Яро провела мастер-класс по шелкографии: она рассказала об особенностях техники, показала процесс создания трафаретов и помогла участникам нанести принты на их собственные футболки и шопперы. Завершилось мероприятие розыгрышем фирменной футболки с логотипом «Уржатки» и танцами под экспериментальный диджей-сет.

Фото: Савелий Петрушев

