В Томске открылся ресторан китайской кухни «Цзисян»

Кухню разных регионов Китая можно попробовать в ресторане «Цзисян» на Московском тракте, 37. Сейчас точка работает в техническом режиме, но совсем скоро откроется официально.

Управляющая рестораном рассказала «Томскому Обзору», что изначально планировалось открыть заведение в классическом формате. Но, так как помещение уже было готовым, решили запустить раздачу блюд быстрого питания, как в самом Китае. Здесь можно взять комплексный обед — три-четыре блюда с рисом — или заказать что-то из меню: от сытных северных пельменей до пряных сычуаньских супов.

— В меню традиционная китайская кухня разных регионов Китая. Например, севера — Хэйлунцзяна. Очень много шаньдунских блюд, потому что наш шеф-повар родом из Шаньдуня. Есть сычуаньская кухня, также решили включить немного южной — в части морепродуктов. Есть основное меню с блюдами в формате большой и маленькой порции, есть то, что уже приготовлено. Раздача работает весь день, — сообщила управляющая заведения.

При выборе блюд можно ориентироваться на регион: позиции из Сычуани, как правило, самые острые, тогда как северные — более сытные и нейтральные по вкусу. В формате раздачи можно собрать обед и попробовать сразу несколько направлений кухни.

Среди позиций, которые можно встретить в меню, — курица «Гунбао» с арахисом и острым соусом, классическая свинина по-шанхайски с насыщенным сладковато-соёвым вкусом и говядина по-хунаньски с выраженной остротой. Более острые позиции представлены блюдами в «огненном бульоне» — например, говядина или рыба в сычуаньском стиле.

