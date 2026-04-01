Виниловый маркет в Томске: лекции и новая коллекция пластинок в магазине «Пётр Макушин»

Виниловый маркет в Томске: лекции и новая коллекция пластинок в магазине «Пётр Макушин»

В следующую субботу, 11 апреля, в томском магазине-музее «Петр Макушин» пройдет второй виниловый маркет с лекциями и мастер-классами.

Как уточняют организаторы, на этот раз для гостей подготовили новую коллекцию пластинок, в которую вошли как культовые западные релизы, так и произведения советской эстрады.

В программе также лекции от музыкантов Сергея Вавилова и Артема Жилякова. Они расскажут о музыке, эпохах и тонкостях коллекционирования. Организаторы уточняют, что лекция будет интересна как тем, кто только начинает собирать свою фонотеку, так и опытным меломанам.

Для посетителей также подготовили мастер-класс по росписи пластинок.

Виниловый маркет пройдет 11 апреля в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5 с 11.00 до 18.00.

12+

Напомним, первое подобное мероприятие прошло в начале февраля.

