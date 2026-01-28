18+
Маркет виниловых пластинок пройдет в томском магазине-музее «Петре Макушине»

В следующие выходные, 7 и 8 февраля, в томском магазине-музее «Петр Макушин» пройдет ретро-маркет виниловых пластинок. Здесь можно будет купить альбомы The Beatles, Sting и Scorpions и не только, а также послушать музыку из личного собрания диджея KININ.

— Винил возвращается в моду. Для многих он — символ эпохи, музыкальных воспоминаний и стиля. Это привлекает коллекционеров и любителей ретро. Да и звучание пластинок славится теплом и насыщенностью, которое трудно имитировать в цифровых форматах. Музыка на виниле — это особое настроение и атмосфера, — рассказала «Томскому Обзору» директор «Петра Макушина» Юлия Гришанова.

На маркете будут представлены как пластинки из ассортимента самого магазина, так и из личных собраний горожан. Так, свою коллекцию представит известный томский музыкант Борис Еремеев. Организаторы обещают большой выбор пластинок в ценовом диапазоне от 300 до 10 тыс. рублей за штуку.

За звуковое сопровождение мероприятия отвечает диджей, саунд-продюсер, ремиксер и звукорежиссер KININ.

— На виниловой ярмарке прозвучит приятная, редкая и интересная музыка из личной коллекции диджея, — уточнила Юлия Гришанова.

Ретро-маркет пройдет в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5 с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

