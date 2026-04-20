Часть трассы Томск-Каргала-Колпашево закрыли из-за перелива дороги
20 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
Из-за роста уровня воды в Оби в Томской области произошел перелив проезжей части на трассе Томск — Каргала-Колпашево.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, речь идет об участке 303-306 км. Уточняется, что он используется только во время действия ледовой и паромной переправ.
Движение на затопленном участке перекрыто, на месте установлены запрещающие знаки.
Кроме того, перелив сохраняется в Кривошеинском районе на участке Иштан — Никольское автомобильной дороги Володино — Красный Яр.
В пресс-службе уточняют, что после ухода воды с проезжей части будут проведены ремонтно-восстановительные работы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».