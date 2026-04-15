Томичам покажут, как выглядело деревянное наследие города в 70-80-х годах

15 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

В Томске открывается выставка фотографий «Архитектура в кадре: деревянное наследие», приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест. В экспозицию войдут более 100 архивных фотографий, сделанных в 1970-1980-х годах Арнольдом Райхом и Виктором Кондратьевым.

Как уточняют в пресс-службе Томского политеха, выставка разместится в Главном и Горном корпусах вуза. Также экспозиция развернется в Томском областном краеведческом музее и Музее деревянного зодчества.

— Сотрудники томских музеев решили поддержать международную акцию по сохранению памятников и напомнить томичам, что Томску есть чем гордиться, и есть, о чем сожалеть. Город был другим, многие дома изменились до неузнаваемости, некоторые здания утрачены! Запечатленные на снимках сюжеты сохраняют память об историческом облике нашего города и побуждают бережно относиться к памятникам архитектуры, которые формируют образ современного Томска, — говорят организаторы.

В Томском политехе выставка смонтирована в коворкинге «Формула» на первом этаже Главного корпуса (пр. Ленина, 30) и в фойе Горного корпуса (ул. Советская, 73). Посетить ее можно будет с 18 по 30 апреля, с понедельника по субботу, с 10.00 до 18.00.

Части экспозиции с 18 апреля по 31 мая можно будет увидеть в краеведческом музее (пр. Ленина, 75) со вторника по воскресенье, с 10.00 до 18.00. С 18 апреля по 3 мая — в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7). Экспозиция будет доступна со вторника по воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Вход свободный для всех желающих.

