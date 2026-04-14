Коллекционеры Сибири съедутся в Томск на антикварный маркет

Коллекционеры Сибири съедутся в Томск на антикварный маркет

Книжные магазины «Петр Макушин» и «Букинист Суздальский» проведут антикварный маркет в Томске с 25 по 26 апреля. Встреча коллекционеров со всей Сибири пройдет в торговом центре «Дом». На маркете будут представлены украшения, марки, значки, монеты, раритетные вещи, интерьерный антиквариат.

Как рассказала «Томскому Обзору» совладелица магазина-музея «Петр Макушин» Юлия Гришанова, старейшие книжные города впервые организуют такое событие. Организаторы ожидают коллекционеров из соседних регионов.

— Приедут антикварщики, которые готовы расстаться с частью своих коллекций, — пояснила Юлия. — Раньше такие слеты проходили в Облсовпрофе. Мы проводили один раз виниловый маркет в феврале, второй в апреле — здесь будет похожая история.

Как правило, на такие встречи приезжают коллекционеры из Кемерова, Новосибирска, Красноярска, Омска. Гришанова добавила, что на слете рассчитывают принять до 50 коллекционеров. Если событие пройдет удачно, в будущем планируется регулярное проведение подобных мероприятий.

На маркете будет представлен антиквариат XIX века, винтажные коллекции. Организаторы также обещают большую книжную распродажу.

Маркет будет идти в течение двух дней, 25–26 апреля с 10:00 до 18:00, по адресу пр. Ленина, 82А.

Ранее мы уже рассказывали, как преобразился старейший книжный магазин-музей «Петр Макушин». Теперь здесь есть не только книги и сувениры, но и антикварное пространство, где коллекционеры и любители могут найти интересные винтажные предметы.

