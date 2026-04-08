Более 5 млрд рублей заплатили томичи за поездки в такси в 2025 году

8 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Томичи в 2025 году потратили на поездки в такси больше пяти млрд рублей. А средний чек одной поездки составил 299 рублей, что в сравнение с предыдущим годом на восемь рублей больше.

Как сообщает начальник департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Александр Деев, из этой суммы один из самых крупных агрегаторов по поиску такси выполнил заказов на 15,8 млн рублей. Всего за 2025 год томичи совершили порядка 17,7 млн поездок.

— На сегодняшний день у нас 7 236 легально работающих автомобилей. В сравнении с 2023 годом на шесть тысяч больше. Но это не значит, что на машины вышло больше людей. Просто это были люди, как правило, нелегально работающие. Сейчас они легализовались. Это необходимо делать, потому что ввели новые требования в федеральные законы о такси. Теперь обязательно должно быть у водителя страхование гражданской ответственности — затем, чтобы граждане были защищены. Если гражданин на такси попадёт в ДТП, ему в рамках страхования будет выплачена компенсация от государства до двух млн руб., — объясняет Деев.

Кроме этого, сообщает начальник профильного департамента, в 2025 году также увеличилось количество самозанятых с 15 человек, работающих в специальном налоговом режиме, до 2 292. По словам Деева, в виде налогов они уже заплатили в бюджет Томска порядка 25 млн руб.

Также Деев отмечает, что по данным официальной статистики на каждую тысячу человек в Томской области для выполнения услуг по перевозке приходится 6,79 машин. Для сравнения в Новосибирской области этот показатель составляет 8,7 машин; в Кемеровской — 3,8; в Москве — 6,5; в Санкт-Петербурге — 11,8.

Отдельно он напомнил о требованиях нового федерального закона о такси, в том числе о поэтапном переходе на автомобили российского производства. Для Сибири и Дальнего Востока, по его словам, этот закон начнет действовать с января 2028 года, а для самозанятых — с 1 января 2033 года.

Напомним, с 1 марта 2026 в силу вступили законодательные изменения, затрагивающие деятельность таксопарков и водителей такси. Согласно новым правилам для предоставления услуг легковых такси должны использоваться марки автомобилей из перечня Минпромторга.

