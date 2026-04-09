Более 20 новых блюд запустят в томском «Дыхании вока» в день рождения заведения

9 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: «Дыхание вока»

Сегодня, 9 апреля, томская сеть кафе «Дыхание вока» масштабно обновит меню. Таким образом заведение отметит 11-летие.

Среди блюд, которые войдут в расширенное меню, — курица «Гунбао», азиатские тирамису и рамен. О новинках и планах поговорили с руководителем сети Татьяной Степановой и шеф-поваром Вадимом Прусаковым.

Одно из блюд обновленного меню

— В Китае самым счастливым числом считается восьмерка, чуть менее счастливое — тройка. В сумме получается 11, именно столько исполняется «Дыханию вока». Самое время обновить меню, — рассказала «Томскому Обзору» руководитель сети заведений Татьяна Степанова. — Вместе сложилось много факторов, в том числе и возвращение из Китая нашего друга Вадима Прусакова. С собой он привез свои наработки, которые с большой радостью использовал в обновленном меню. Мы долго готовили, пробовали разные варианты.

В день рождения сеть заведений расширит не только меню, но и саму кухню. Теперь здесь будут подавать не только китайские традиционные блюда, но в целом паназиатские.

— При разработке обновленного меню я ориентировался на вкусы китайского мегаполиса. В Китае широко представлена паназиатская кухня. Нельзя говорить о современной китайской кухне, игнорируя влияние соседей. И мы ориентируемся именно на то, что популярно в любом китайском мегаполисе, — отметил шеф-повар «Дыхания вока» Вадим Прусаков. — Новое меню разрабатывали в течение трех месяцев. К этому начали идти еще в декабре прошлого года — проводили мастер-классы, смотрели, интересна ли людям эта кухня. В целом мы видим, что людям интересен фьюжн.

Предложение «Дыхания вока» дополнят 23 блюда, которые одновременно появятся во всех заведениях сети. Среди ключевых новинок — широко известное китайское блюдо курица «Гунбао», первый рамен из будущей линейки и азиатский «Цезарь».

— Это классический салат с азиатскими нюансами в соусах и специях. Мы ввели его в нашем кафе в Изумрудном городе и он сразу стал самым популярным среди салатов, — отметила Татьяна Степанова.

Японскую тему в обновленном меню продолжит отбивная торикацу (куриное филе в панировке панко, обжаренное во фритюре до золотистой корочки) и китайский салат со свининой, огурцами и черными древесными грибами. Расширится и линейка воков. Одной из самых примечательных новинок здесь станет пад-тай.

— Когда мы начинали 11 лет назад у томичей было не очень сформировано представление о китайской, да и в целом азиатской кухне. Сейчас люди во всем этом разобрались, появился запрос на некоторое количество аутентичных блюд. Томичи стали ездить, стали пробовать новое и скучают по тем вкусам, которые им понравились, — подчеркнула Татьяна Степанова.

В «Дыхании вока» планируют расширить линейку десертов, добавив в нее азиатский тирамису — более сливочный, чем классический, с добавлением разнообразных топпингов.

Претерпит изменения и ряд уже традиционных для сети блюд. В «Харбинском» салате доработают заправку и ряд компонентов, в крабовых рангунах будут использовать более подходящие соусы. Любителей «пельменей без бульона» порадует возможность заказать вонтоны с густым соусом.

— Посетители часто обращают внимание на важность правильного питания. К лапше часто предъявляют претензии за ее калорийность. Мы учли этот запрос в новом меню: поэтому курица «Гунбао» и обновленная свинина в кисло-сладком соусе у нас очень овощные, — подчеркнула Татьяна Степанова. — Это, по сути, овощи и мясо на воке. К ним можно добавить гарнир для сытности, а можно и не добирать. Дело вкуса.

В кафе отмечают, что обновление меню не вызовет рост стоимости блюд. Напротив, некоторые из новых позиций будут дешевле уже существующих.

