Выручка национализированной «КДВ Групп» в 2025 году выросла на символический 1%

6 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «КДВ Групп» (головная компания холдинга «КДВ Групп») в 2025 году получило неконсолидированную выручку по РСБУ в размере 308,1 млрд рублей, что на 1% меньше показателя 2024 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из отчетности компании.

При этом с 2021 по 2024 год выручка компании росла более активными темпами — на 15-21% ежегодно.

ООО «КДВ Групп» — основная компания, через которую происходит сбыт продукции холдинга. Консолидированную отчетность общество не публикует.

В 2025 году компания получила 300,5 млн рублей чистого убытка против 2,3 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году. Последний раз «КДВ Групп» уходила в убыток в 2021 году. По итогам 2024 года, как сообщалось, чистая прибыль компании сократилась вдвое.

Традиционно большинство активов группы показали позитивную динамику. Однако число компаний, показавших снижение выручки, выросло: 21 актив показал позитивную динамику, 18 — отрицательную (в 2024 году: 31 — позитивная динамика, 8 — отрицательная). Наиболее активно выручку наращивали ООО «Родинский» (в 3 раза) и ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (в 2,6 раза).

ООО «Камелот-А», работающее в сфере ритейла под брендом «Ярче!», в прошлом году увеличило выручку на 27,6%, до 168,3 млрд рублей. Компания также увеличила чистый убыток на 6%, до 4 млрд рублей. Розничная сеть общества насчитывает более 1,3 тыс. магазинов, в том числе в центральной части России. Большая часть точек располагается в Западной Сибири.

С «КДВ Групп» также связан животноводческий холдинг «Ростпозитивимпульс» (его активы располагаются в Кузбассе), активы которого показали как позитивную (от 0,9% до 9,7%), так и отрицательную (от 21,3% до 3,6 раза) динамику выручки.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова. В конце января компания перешла под управление «РСХБ-Финанс».

