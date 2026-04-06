В Томске до понедельника перекроют участок ул. Пирогова

В Томске до понедельника перекроют участок ул. Пирогова

Завтра утром, 7 апреля, в Томске закроют для движения участок ул. Пирогова от ул. Белинского до ул. Вершинина, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с заменой участка тепломагистрали №1 под дорогой. Предполагается, что работы продлятся с 9.00 вторника, 7 апреля, до 20.00 понедельника, 13 апреля. За это время специалисты заменят около 50 метров изношенных трубопроводов.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

Построенный заново: как старинный деревянный дом в Томске стал новоделом

27 марта 2026
Краеведение

Усадьба на Белозерской: как связаны старинный деревянный дом и здание из кирпича на улице Пушкина

12 марта 2026
Томские новости

Выставка квилтов из Петербурга открылась в Доме искусств Томска

3 апреля 2026
Томские новости

В Томске будут быстрее демонтировать асфальт

1 апреля 2026
Город

Дорогая заброшка: Как строили Императорский университет в Томске — 6 серия

23 марта 2026
Томские новости

Эскиз спектакля о мистических событиях в башкирском ауле покажут в Томске

17 марта 2026
Томские новости

В томском «Кабинете Пушкинского» обсудят творческий путь и кризисы художника

19 марта 2026
Томские новости

Томичам стали чаще звонить лже-сотрудников администрации

22 марта 2026