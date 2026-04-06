В Томске до понедельника перекроют участок ул. Пирогова

6 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра утром, 7 апреля, в Томске закроют для движения участок ул. Пирогова от ул. Белинского до ул. Вершинина, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с заменой участка тепломагистрали №1 под дорогой. Предполагается, что работы продлятся с 9.00 вторника, 7 апреля, до 20.00 понедельника, 13 апреля. За это время специалисты заменят около 50 метров изношенных трубопроводов.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».