Красноярский «Аэропром» вновь будет выполнять рейсы из Томска в Кедровый

2 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

ООО «Аэропром» (Красноярский край), по предварительным данным, стало победителем объявленного в марте отбора получателей субсидии для выполнения авиарейсов из Томска в город Кедровый (Томская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы департамента транспорта дорожной деятельности и связи Томской области Сергея Скакуна.

По его словам, помимо «Аэропрома» на конкурс заявлялось еще несколько компаний, однако их название Скакун не уточнил. В бюджете Томской области на текущий год заложено 50 млн рублей на субсидирование рейса Томск-Кедровый (в 2025 году размер субсидии составил 51,2 млн рублей).

В свою очередь пресс-служба томского аэропорта сообщает, что начало полетов запланировано на апрель, «регулярность их выполнения будет зависеть от погодных условий».

Ранее сообщалось, что рейсы из Томска в Кедровый возобновились в апреле 2024 года после двух лет поисков перевозчика. Победителем конкурсов в последние годы становилось красноярское ООО «Аэропром». Рейсы выполнялись три раза в неделю с аэродрома «Березкино» под Томском.

ООО «Аэропром» зарегистрировано в 2016 году. Единственным владельцем компании является Мария Давыденко, которой также принадлежат ООО «Восток-Авиа» (до 2016 года оказывало авиауслуги в Красноярском крае) и ООО «Авиатех» (занимается техобслуживание авиатехники).

По данным на сайте госзакупок, с 2017 года «Аэропром» оказывает авиационные услуги, в том числе, для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, республиках Бурятия и Тува, Омской и Томской областях. В текущем году компания заключила четыре госконтракта с Томской авиабазой, Забайкальской базой авиационной охраны лесов и красноярским Лесопожарным центром на общую сумму 192,5 млн рублей.

На сайте Росавиации говорится, что в парк судов «Аэропрома» входят пять самолетов Ан-2 и один самолет Ан-2П.

