Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

Руководитель Томского управления Почты России Анна Чимякова продиктует текст участникам Тотального диктанта, который пройдет 18 апреля, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

— Для меня большая честь стать частью такого масштабного мероприятия, призванного популяризировать грамотность и изучение русского языка. Ранее вместе с коллегами неоднократно участвовала в акции и писала диктанты в онлайн и офлайн форматах, — отметила Анна Чимякова. — В качестве диктующего текст аудитории буду выступать впервые. Поэтому уже приступила к изучению методики диктовки текста, а также начала погружаться в тему диктанта — читать дополнительную литературу про детство и юность великого русского поэта.

Напомним, в этом году автором текста Тотального диктанта стал писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А.М. Горького, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов.

В Томской области акция пройдет на 30 площадках. Читать текст Тотального диктанта будут писатели, актеры, журналисты и другие известные персоны.

Регистрация на площадки акции откроется 8 апреля на сайте проекта.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 21 год акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2024 году событие охватило более 30 стран, объединив почти 1 миллион 300 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Василий Авченко и многие другие. В 2025 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

