Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

1 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Руководитель Томского управления Почты России Анна Чимякова продиктует текст участникам Тотального диктанта, который пройдет 18 апреля, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

— Для меня большая честь стать частью такого масштабного мероприятия, призванного популяризировать грамотность и изучение русского языка. Ранее вместе с коллегами неоднократно участвовала в акции и писала диктанты в онлайн и офлайн форматах, — отметила Анна Чимякова. — В качестве диктующего текст аудитории буду выступать впервые. Поэтому уже приступила к изучению методики диктовки текста, а также начала погружаться в тему диктанта — читать дополнительную литературу про детство и юность великого русского поэта.

Напомним, в этом году автором текста Тотального диктанта стал писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А.М. Горького, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов.

В Томской области акция пройдет на 30 площадках. Читать текст Тотального диктанта будут писатели, актеры, журналисты и другие известные персоны.

Регистрация на площадки акции откроется 8 апреля на сайте проекта.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 21 год акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2024 году событие охватило более 30 стран, объединив почти 1 миллион 300 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Василий Авченко и многие другие. В 2025 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».