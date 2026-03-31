Томская ДСК в 2025 году снизила чистую прибыль вдвое, выручку — на 34%

31 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ПАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) по итогам 2025 года получило 202,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в два раза меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчетность компании.

По итогам 2024 года компания сократила чистую прибыль на 27,6%. Тогда это связывалось с продолжающимся ростом цен на строительные материалы и увеличением расходов на обслуживание производственных кредитов из-за роста ключевой ставки ЦБ.

В 2025 году выручка ТДСК уменьшилась на 34,1%, до 7,1 млрд рублей. В структуре выручки доходы от реализации недвижимости составили 6,3 млрд рублей (снижение на 36,5% раза по сравнению с 2024 годом), от предоставления имущества в аренду — 292,3 млн рублей (снижение в 1,8 раза), доходы от других видов деятельности — 500 млн рублей (рост в 1,7 раза).

