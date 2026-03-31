Томская ДСК в 2025 году снизила чистую прибыль вдвое, выручку — на 34%

Томская ДСК в 2025 году снизила чистую прибыль вдвое, выручку — на 34%

ПАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) по итогам 2025 года получило 202,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в два раза меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчетность компании.

По итогам 2024 года компания сократила чистую прибыль на 27,6%. Тогда это связывалось с продолжающимся ростом цен на строительные материалы и увеличением расходов на обслуживание производственных кредитов из-за роста ключевой ставки ЦБ.

В 2025 году выручка ТДСК уменьшилась на 34,1%, до 7,1 млрд рублей. В структуре выручки доходы от реализации недвижимости составили 6,3 млрд рублей (снижение на 36,5% раза по сравнению с 2024 годом), от предоставления имущества в аренду — 292,3 млн рублей (снижение в 1,8 раза), доходы от других видов деятельности — 500 млн рублей (рост в 1,7 раза).

Томские новости

В Томске пройдет выставка-раздача котят с мастер-классами и гаражной распродажей

13 марта 2026
Томские новости

Томичам покажут лучшие образцы эмальерного искусства России

6 марта 2026
Томские новости

Март в Томской области будет на градус холоднее нормы — синоптики

2 марта 2026
Томские новости

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая

30 марта 2026
Томские новости

В Томске отремонтировали девять светофоров

31 марта 2026
Томские новости

«Томскводоканалу» необходимо 60 млрд рублей на ремонт всех коммунальных сетей в Томске

12 марта 2026
Томские новости

Томская область из-за нагрузки на бюджет планирует строить кампус поэтапно

11 марта 2026
Томские новости

В томском «Кабинете Пушкинского» обсудят творческий путь и кризисы художника

19 марта 2026
Томские новости

Томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

14 марта 2026