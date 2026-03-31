Выставка «Кодарский уран» открылась в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

В томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась выставка «Кодарский уран», посвящённая истории населённых пунктов при Ермаковском рудоуправлении.

Экспозиция рассказывает о драматичном периоде 1949–1951 годов, когда в условиях сурового высокогорья северного Забайкалья велась разработка секретного месторождения.

История Ермаковского рудоуправления неразрывно связана с Борским исправительно-трудовым лагерем («Борлагом»). На объектах вместе трудились заключённые, вольнонаёмные специалисты, инженеры и администрация, а охрану территории обеспечивали подразделения внутренних войск. Выставка позволяет взглянуть на этот сложный пласт истории через призму архивных документов, найденных в ходе экспедиций предметов, и современных фотографий местности.

Почётным гостем открытия стал представитель Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор». Штурман экспедиций Виктор Турецкий поделился впечатлениями от современных поездок в район горного хребта Кодар и рассказал о том, как сегодня выглядят места бывших поселений.

Экспозиция открыта для посещения до конца мая по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный.

О том, как прошло открытие и какие артефакты представлены в залах музея, — в фоторепортаже Савелия Петрушева:

Представитель Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор», штурман экспедиций
Виктор Турецкий
Фото: Савелий Петрушев

Единственный очаг пастереллеза в Томской области ликвидирован — власти

20 марта 2026
Томские новости

Щи и ананасы. В Томске прошел первый гастроспектакль «Кушать подано!»

10 марта 2026
Томские новости

Играть, чтобы помнить: «Ростелеком» вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру «Диктант Победы»

17 марта 2026
Томские новости

Время выбирать лучших. В «Томскнефти» стартовал конкурс профессионального мастерства

30 марта 2026
Томские новости

В Томске демонтировали ледовые горки и фигуры на Ново-Соборной

2 марта 2026
Томские новости

Томск готовится к половодью

11 марта 2026
Еда

5 блюд, которые точно стоит попробовать гостям Томска

3 марта 2026
Томские новости

Томские ученые научились быстро «зажигать» керамику

17 марта 2026
Люди

Самый строгий постовой в Томске. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026