Выставка «Кодарский уран» открылась в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

31 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась выставка «Кодарский уран», посвящённая истории населённых пунктов при Ермаковском рудоуправлении.

Экспозиция рассказывает о драматичном периоде 1949–1951 годов, когда в условиях сурового высокогорья северного Забайкалья велась разработка секретного месторождения.

История Ермаковского рудоуправления неразрывно связана с Борским исправительно-трудовым лагерем («Борлагом»). На объектах вместе трудились заключённые, вольнонаёмные специалисты, инженеры и администрация, а охрану территории обеспечивали подразделения внутренних войск. Выставка позволяет взглянуть на этот сложный пласт истории через призму архивных документов, найденных в ходе экспедиций предметов, и современных фотографий местности.

Почётным гостем открытия стал представитель Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор». Штурман экспедиций Виктор Турецкий поделился впечатлениями от современных поездок в район горного хребта Кодар и рассказал о том, как сегодня выглядят места бывших поселений.

Экспозиция открыта для посещения до конца мая по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный.

О том, как прошло открытие и какие артефакты представлены в залах музея, — в фоторепортаже Савелия Петрушева:

Представитель Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор», штурман экспедиций

Виктор Турецкий Фото: Савелий Петрушев

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».