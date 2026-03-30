В Томске открылась выставка поэзии и коллажа «Вслух глазами»: фоторепортаж

30 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 28 марта, в томском областном Доме искусств открылась выставка «Вслух глазами. Поэзия и коллаж: диалог текстов и образов». Проект объединил молодых поэтов и художников Томска.

В основе экспозиции — поэтические тексты, которые стали отправной точкой для визуального высказывания. Художники создали коллажи на основе поэтических текстов, переведя их в визуальные образы и передав через них ритм и настроение произведений.

«Когда-то коллаж был детской игрой — способом собрать из простых образов целый мир. Сегодня он становится языком, способным передать сложность современного опыта: фрагментарного, изменчивого, многослойного», — говорится в сообщении Дома искусств.



По словам организаторов, проект «Вслух глазами» посвящён поиску себя в текущей действительности — через работу с впечатлениями, смыслами и личными переживаниями. Каждая работа создана в соавторстве поэта и художника: текст и визуальный образ в ней работают вместе.

Посмотреть экспозицию в Доме искусств можно до 25 апреля, вход свободный.

Как прошло открытие экспозиции — смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

