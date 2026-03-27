Томича будут судить в Новосибирской области за нападение с мачете на пассажиров поезда

27 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Барабинский районный суд в Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело жителя Томской области, обвиняемого в покушении на убийство в пассажирском поезде в январе 2025 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. а, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

По версии следствия, в пути следования пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне от станции Каргат до Барабинска обвиняемый ударил находившихся с ним в купе мужчину и женщину мачете по руке и голове соответственно.

Потерпевшие при содействии других пассажиров смогли покинуть купе. По прибытии поезда на станцию Барабинск обвиняемый был задержан, потерпевшие госпитализированы в Барабинскую ЦРБ.

Кроме того, находясь под стражей, подсудимый применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, к должностному лицу следственного изолятора.

