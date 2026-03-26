Участки дорог на 16 улицах Томска планируют отремонтировать в этом году
В этом году в Томске планируют направить около 900 млн рублей на ремонт дорог. Предполагается, что работы пройдут на участках 16 улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
— За предыдущие годы в городе сложился серьезный дефицит качественного дорожного покрытия. Одним сезоном, даже с таким финансированием, эту системную проблему не закрыть. Важно не упустить время, сезон в Томске короткий. Распорядился, чтобы всю экономию с торгов по дорожным ремонтам тут же направляли на ямочный и ремонт техкартами. Перечень таких участков формируется исходя из предписаний госавтоинспекции, обращений жителей, наших коллег-депутатов, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы ремонта дорог 2-3 категории. Предполагается, что в этом году работы проведут на участках:
- ул. Говорова от ул. 79-й Гв. Дивизии до ул. Стрелочной
- пр. Ленина от пер. Спортивного до ул. Усова
- пер. 1905 года от ул. Б. Подгорной до ул. К. Маркса
- пер. Спортивный от ул. Белинского до ул. Гоголя
- пер. Соляной от ул. Дальне-Ключевской до пр-да Проектируемого
- ул. Пирогова от ул. Советской до ул. Вершинина
- ул. Октябрьская от ул. Шишкова до Октябрьского взвоза
- ул. 1-я Ново-Деповская от ул. Энергетической до ул. Ракетной
- ул. Р. Люксембург от ул. Обруб до пер. 1905 года
- ул. Энергетическая
- ул. Ракетная
- ул. Набережная Озера
- пер. Музыкальный
- ул. Кулагина
- ул. Б. Хмельницкого
- ул. Парковая
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».