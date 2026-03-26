Участки дорог на 16 улицах Томска планируют отремонтировать в этом году

26 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В этом году в Томске планируют направить около 900 млн рублей на ремонт дорог. Предполагается, что работы пройдут на участках 16 улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

— За предыдущие годы в городе сложился серьезный дефицит качественного дорожного покрытия. Одним сезоном, даже с таким финансированием, эту системную проблему не закрыть. Важно не упустить время, сезон в Томске короткий. Распорядился, чтобы всю экономию с торгов по дорожным ремонтам тут же направляли на ямочный и ремонт техкартами. Перечень таких участков формируется исходя из предписаний госавтоинспекции, обращений жителей, наших коллег-депутатов, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы ремонта дорог 2-3 категории. Предполагается, что в этом году работы проведут на участках:

ул. Говорова от ул. 79-й Гв. Дивизии до ул. Стрелочной

пр. Ленина от пер. Спортивного до ул. Усова

пер. 1905 года от ул. Б. Подгорной до ул. К. Маркса

пер. Спортивный от ул. Белинского до ул. Гоголя

пер. Соляной от ул. Дальне-Ключевской до пр-да Проектируемого

ул. Пирогова от ул. Советской до ул. Вершинина

ул. Октябрьская от ул. Шишкова до Октябрьского взвоза

ул. 1-я Ново-Деповская от ул. Энергетической до ул. Ракетной

ул. Р. Люксембург от ул. Обруб до пер. 1905 года

ул. Энергетическая

ул. Ракетная

ул. Набережная Озера

пер. Музыкальный

ул. Кулагина

ул. Б. Хмельницкого

ул. Парковая

