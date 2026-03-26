18+
18+
РЕКЛАМА

Департамент соцзащиты Томской области возглавила Ольга Назаревич

Сегодня, 26 марта, приступила к обязанностям новый начальник Департамента социальной защиты населения Томской области Ольга Назаревич, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее она работала в региональном Фонде государственного имущества, после чего занимала руководящие должности в областной администрации. В 2011 году была назначена замгубернатора по информационной и кадровой политике, а с 2012 работала в коммерческих организациях.

Как отметил губернатор, новому руководителю ведомства прежде всего предстоит решать задачи поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и их семей, повышать эффективность системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
