Департамент соцзащиты Томской области возглавила Ольга Назаревич

26 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 26 марта, приступила к обязанностям новый начальник Департамента социальной защиты населения Томской области Ольга Назаревич, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее она работала в региональном Фонде государственного имущества, после чего занимала руководящие должности в областной администрации. В 2011 году была назначена замгубернатора по информационной и кадровой политике, а с 2012 работала в коммерческих организациях.

Как отметил губернатор, новому руководителю ведомства прежде всего предстоит решать задачи поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и их семей, повышать эффективность системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».