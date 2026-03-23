18+
18+
РЕКЛАМА

Подросток попал под иномарку в Томске

Сегодня, 23 марта, в Томске под колеса Toyota попал 14-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.30 на ул. Елизаровых, 41. По предварительным данным, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил 53-летний водитель.

В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

