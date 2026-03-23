Мамонтёнок Люба в Томске: фоторепортаж с открытия выставки в краеведческом музее

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова 21 марта начала работу выставка, посвящённая самому известному в мире мамонтёнку — Любе.

История этой находки началась в 2007 году в ямальской тундре, где оленевод Юрий Худи обнаружил в реке Юрибей хорошо сохранившееся тело детёныша шерстистого мамонта. Мамонтёнок получил своё имя в честь жены Юрия — Любови.
Благодаря условиям вечной мерзлоты Люба пролежала более 40 тысяч лет и стала одним из самых изученных палеонтологических объектов в мире. Её геологический возраст оценивается примерно в 42 тысячи лет, при этом биологический — всего 1–3 месяца.

Экспозиция рассказывает не только о самой находке, но и о мире, в котором жили мамонты. Эти животные населяли огромные территории в эпоху палеолита, а сегодня их образы сохранились в наскальных рисунках и культурной памяти разных народов.

Выставку дополняет художественная часть: работы современных сибирских мастеров, изделия из резной кости, живопись и инсталляции, отсылающие к мифологии народов Севера.

Выставка работает до 15 мая.

Как прошло открытие экспозиции — смотрите в нашем фоторепортаже Савелия Петрушева.

В томском «Кабинете Пушкинского» обсудят творческий путь и кризисы художника

19 марта 2026
Томские новости

Завтра в Томске проверят системы оповещения

3 марта 2026
Томские новости

Татьяна Воронина назначена новым детским омбудсменом Томской области

27 февраля 2026
Краеведение

Усадьба на Белозерской: как связаны старинный деревянный дом и здание из кирпича на улице Пушкина

12 марта 2026
Томские новости

В Томске демонтировали ледовые горки и фигуры на Ново-Соборной

2 марта 2026
Томские новости

Играть, чтобы помнить: «Ростелеком» вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру «Диктант Победы»

17 марта 2026
Томские новости

Строительство первого в Томске аквапарка тормозит нехватка средств и газа для подключения — власти

11 марта 2026
Томские новости

Всероссийская выставка «Эмаль России 2.0» открылась в Томске: фоторепортаж

16 марта 2026
Томские новости

Жители домов на 14 улицах Томска остались без воды из-за аварии

17 марта 2026