Мамонтёнок Люба в Томске: фоторепортаж с открытия выставки в краеведческом музее

23 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова 21 марта начала работу выставка, посвящённая самому известному в мире мамонтёнку — Любе.

История этой находки началась в 2007 году в ямальской тундре, где оленевод Юрий Худи обнаружил в реке Юрибей хорошо сохранившееся тело детёныша шерстистого мамонта. Мамонтёнок получил своё имя в честь жены Юрия — Любови.

Благодаря условиям вечной мерзлоты Люба пролежала более 40 тысяч лет и стала одним из самых изученных палеонтологических объектов в мире. Её геологический возраст оценивается примерно в 42 тысячи лет, при этом биологический — всего 1–3 месяца.

Экспозиция рассказывает не только о самой находке, но и о мире, в котором жили мамонты. Эти животные населяли огромные территории в эпоху палеолита, а сегодня их образы сохранились в наскальных рисунках и культурной памяти разных народов.

Выставку дополняет художественная часть: работы современных сибирских мастеров, изделия из резной кости, живопись и инсталляции, отсылающие к мифологии народов Севера.

Выставка работает до 15 мая.

Как прошло открытие экспозиции — смотрите в нашем фоторепортаже Савелия Петрушева.

