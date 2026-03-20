18+
18+
РЕКЛАМА

В понедельник в Томске будут взрывать лёд

В понедельник в Томске будут взрывать лёд

В понедельник, 23 марта, в черте Томска в районе островов Верхний и Нижний Боярские пройдут ледовзрывные работы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрывы начнутся в 13.00. Работы проведет красноярская компания «Бурвзрывпром». Томичей призывают соблюдать осторожность вблизи водоемов и напоминают об опасности выхода на лед в запрещенных местах.

Наряду с ледовзрывными в Томске идут работы по распилу ледовых масс на трех затороопасных участках: в районе островов Чернильщиковский, Боярский, Басандайский.

В первой декаде апреля работы начнутся в районе о. Басандайский, там распил ледовых масс составит около 8 км.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Аномальные морозы сохранятся в Томские в ближайшие дни

25 февраля 2026
Томские новости

Завтра в Томске сохранятся аномальные морозы

28 февраля 2026
Томские новости

Телеканал «Сибирь 24 Томск» начал вещание в томской ТВ-сети «Ростелекома»

16 марта 2026
Томские новости

Томская область намерена взыскать 340 млн рублей с подрядчиков за сорванный ремонт дорог в 2024 году

6 марта 2026
Томские новости

В Томске сожгли чучело Масленицы

22 февраля 2026
Томские новости

Подросток попал под колеса троллейбуса в Томске

19 марта 2026
Томские новости

Весна в Томской области будет чуть теплее нормы

25 февраля 2026
Томские новости

Гастрономический сувенир из Томска: дрип-кофе с наличником

20 марта 2026
Город

Университетская роща и ботсад: Как строили Императорский университет в Томске — 5 серия

25 февраля 2026