В понедельник в Томске будут взрывать лёд

20 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В понедельник, 23 марта, в черте Томска в районе островов Верхний и Нижний Боярские пройдут ледовзрывные работы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрывы начнутся в 13.00. Работы проведет красноярская компания «Бурвзрывпром». Томичей призывают соблюдать осторожность вблизи водоемов и напоминают об опасности выхода на лед в запрещенных местах.

Наряду с ледовзрывными в Томске идут работы по распилу ледовых масс на трех затороопасных участках: в районе островов Чернильщиковский, Боярский, Басандайский.

В первой декаде апреля работы начнутся в районе о. Басандайский, там распил ледовых масс составит около 8 км.

