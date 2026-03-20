Экскурсии по Васюганским болотам: как планируют развивать туризм в крупнейшей экосистеме мира

20 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Болотная система Западной Сибири дает возможность для развития туризма на территории заповедника «Васюганский». Об этом в пятницу, 20 марта, рассказали доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Томского государственного университета Сергей Кирпотин и замдиректора заповедника по научной работе и госмониторингу Михаил Здвижков.

Болотная система устойчива, поэтому даже если по ней будет «пробита» постоянно действующая тропа, и туристы станут регулярно ездить в заповедник, это вряд ли сможет нанести урон. Тем не менее, «принимать» болота будут небольшие группы.

Эфир с участием ученых, посвященный тенденциям развития туризма на Большом Васюганском болоте, прошел сегодня в группе заповедника ВКонтакте.

— Главное, чтобы люди [на болоте] вели себя правильно, — пояснил Кирпотин. — Экскурсоводы должны наблюдать за поведением своих клиентов, чтобы не доходило до вандализма. Большие группы туда не забросишь, будет некоторая эксклюзивность.

— Мы рассказываем про объект, — добавил Здвижков. — Начинаем с элементарного, чем болото отличается от других объектов, рассказываем про себя. Человек, помимо того, что может увидеть и потрогать, получает исходную информацию и приезжает морально подготовленным. Но сейчас основная трудность — логистика. Не вопрос перемещения, а маршрута до территории. Мы эту ситуацию, конечно же, меняем.

По его словам, на истоках рек обустраиваются кордоны — места, где приезжающим можно будет переночевать. Сейчас на Васюганье в большей степени развивается экологопросветительский туризм, то есть выезды сопровождаются лекцией в дороге.

— В мире осталось не так много нетронутых экосистем. Если мы говорим о торфяных болотах, то Васюганское самое крупное в мире, — пояснил Кирпотин. — В быту сложилось негативное представление о болоте, а изменить это отношение достаточно трудно. Их красота — не очевидна, но она глубока. Но эту красоту надо понять.

Также Михаил Здвижков рассказал, что на болотах люди время от времени сталкиваются с тем, что техника прекращает работать: камеры отключаются, не пишется звук. Поэтому в будущем по мере проведения исследований здесь может развиться и направление «мистического экотуризма».

Заповедник «Васюганский» располагается на границе Томской и Новосибирской областей. Это особо охраняемая природная территория, которая была создана для охраны уникального комплекса Васюганских болот, заболоченных ландшафтов южной части лесной зоны Западной Сибири.

Кроме того, можно будет узнать, почему Большое Васюганское болото претендует на включение в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Вход свободный, выставку можно будет посетить до 26 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».