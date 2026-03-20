Единственный очаг пастереллеза в Томской области ликвидирован — власти

20 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Очаг пастереллеза в ООО «Заречное» в деревне Кисловка под Томском ликвидирован, других случаев заболевания не выявлено, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области по АПК и природопользованию Михаила Ратнера.

«Очаг инфекционного заболевания крупного рогатого скота, зафиксированный в одном хозяйстве в деревне Кисловка Томского района, ликвидирован. Дальнейшего распространения инфекционного заболевания не допущено. (...) В настоящее время причины (источник) заражения животных достоверно не установлены», — сообщил Михаил Ратнер в ответ на официальный запрос.

Трупы инфицированных животных были уничтожены путем сожжения. Данный способ уничтожения биологических отходов, отмечает вице-губернатор, является одним из самых эффективных и безопасных.

По словам Ратнера, в хозяйстве проводятся все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия: введены ограничительные мероприятия, усилен ветеринарный контроль на прилегающих территориях, проводится мониторинг эпизоотической обстановки. Ограничения в хозяйстве будут действовать до выполнения всех мероприятий.

«Случаев заболевания среди людей не выявлено. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Томской области», — уточнил вице-губернатор.

«Интерфакс» направил официальный запрос в ООО «Заречное» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В феврале была зафиксирована вспышка заболевания пастереллезом в томской агрокомпании «Заречное». Сообщалось об инфицировании более 1 тыс. коров.

Сообщалось также, что ряд регионов Сибири ввели карантин на некоторых сельхозпредприятиях и в личных хозяйствах из-за вспышки пастереллеза. В Новосибирской области из-за заболеваний домашнего скота введен режим ЧС.

По данным Россельхознадзора, прогноз по недопущению дальнейшего распространения заболевания положительный. Причиной вспышек пастереллеза животных ведомство называет аномальные морозы, пришедшие в Западную Сибирь в январе. «В данном случае такая массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур», — поясняло ведомство.

Пастереллез — бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

ООО «Заречное» зарегистрировано в 2013 году, занимается производством, хранением и продажей сельскохозяйственной продукции. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО принадлежит предпринимателю Алексею Якушенко. По итогам 2024 года компания получила чистую прибыль в размере 4,5 млн рублей при выручке 255,4 млн рублей.

