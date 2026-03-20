Гастрономический сувенир из Томска: дрип-кофе с наличником

В декабре 2025 года томский обжарочный цех «Жарко» запустил подарочные наборы дрип-пакетов кофе с изображением деревянного наличника одного из домов.

— Мы давно хотели реализовать такой проект, потому что деревянное зодчество Томска — это уникальное наследие. Люди путешествуют, могут приобрести вкусный кофе, уехать и подарить его, — рассказала Томскому Обзору директор обжарочного цеха «Жарко» Дарья Чулкова.

Фото: nalichniki.com

Наличники, которыми вдохновлялся дизайнер
Фото: woodenrussia.ru

По ее словам, наполнение сувенира можно будет подбирать под себя, но базу составляют классика и миксы.

— Мы можем сделать сборку в соответствии с предпочтениями клиента, исходя из того кофе, который есть в наличии. Например, все шесть пачек могут быть Бразилией или Эфиопией. Можем сделать набор с яркой кислотностью, для тех, кто любит фильтр, кофе светлой обжарки или более плотные, насыщенные, куда можно добавить молоко, — добавила Дарья.

Обжарочный цех «Жарко» работает в Томске с 2014 года. Зерно отбирают более чем из 30 стран, обжарку ведут на оборудовании Probat и Giesen. Компания была одних из первых поставщиков кофе для кофеен «Буланже».

Дизайн упаковки разработала Мария Макарова-Лопина — она же придумывает праздничные варианты оформления для «Жарко». Пока что подарочная коробка глянцевая, с красно-жёлтым наличником, но готовится запуск новой — матовой, зелёной, с лакированным жёлто-голубым окном.

Дизайн будущей коробки подарочного набора
Фото: предоставлено Дарьей Чулковой


