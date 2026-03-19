В томском «Кабинете Пушкинского» обсудят творческий путь и кризисы художника

19 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

В пятницу, 20 марта, в «Кабинете Пушкинского» в Томске состоится творческая встреча с художницей Любовью Куриленко — участницей выставки «Кабинет графики».

Как сообщают организаторы, мероприятие будет посвящено личному опыту художницы и ее пути в печатной графике. Любовь расскажет, как пришла к этому направлению, какую роль в ее истории сыграло творчество Валентина Серова и почему среди разных техник она выбрала именно линогравюру.

Отдельное внимание планируется уделить теме творческого кризиса. По словам Любови Куриленко, его важно рассматривать не как тупик, а как этап, который необходимо прожить. Также участники обсудят, зачем художнику формировать собственную библиотеку и какую роль в работе играют «наброски для души».

Организаторы отмечают, что разговор затронет и терапевтический потенциал печатной графики — как практики, способной поддерживать в сложные периоды.

Встреча пройдет 20 марта в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а. Начало в 18.30, вход по предварительной регистрации.

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

