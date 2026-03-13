Жителей домов на девяти улицах Советского района Томска останутся без воды из-за аварии

13 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня вечером, 13 марта, в Томске жители части домов Советского района Томска остались без воды на время устранения повреждения на водопроводной линии на пересечении улиц Герцена и Белинского, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 20.00 пятницы, 12 марта, до 12.00 субботы, 13 марта. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Белинского проезд, 1, 2, 3, 5, 7;

Белинского ул, 11, 11/1, 15, 15а, 17, 17/1, 17/2, 17а, 19, 21, 21/1, 21а/1, 25, 27, 27а, 28/1, 30, 31/2, 32, 32а, 32Б, 33, 33/1, 35/1, 35а, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 50/1;

Герцена ул, 13/1, 13а;

Кирова пр-кт, 14, 14/1, 14а;

Кузнецова ул, 4/1, 6/1 (расход по ТУ);

Карташова ул, 2,3,4,12а, 16,17;

Кузнецова ул, 15,18,20,20/3,20/4.20а;

Ленина пр, 49,53,55;

Советская ул, 50,50а, 51,55,55/1,59,60,61,63,69.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы заблаговременно.

В сообщении уточняется, что для местных жителей будет организован подвоз воды на перекрестке ул. Советская и ул. Карташова.

