В Томске чинят ремонтируют дорогу на пр. Ленина

В Томске подрядчик приступил к устранению аварийно-опасных дефектов дорожного полотна на пр. Ленина от ул. Нахимова до пр. Фрунзе.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы ведутся с применением всесезонных холодных смесей, что позволяет оперативно ликвидировать повреждения даже в текущих погодных условиях.

Сейчас подрядчики устраняют глубокие выбоины, раскрытые трещины и другие дефекты, создающие угрозу безопасности движения.

— Проспект несет на себе основную нагрузку автомобильного трафика и наша задача — обеспечить безопасность до того момента, как мы приступим к полномасштабному ремонту, — цитирует пресс-служба заместителя мэра Томска по благоустройству Дениса Хафизова.

В сообщении также отмечается, что в этом году участок пр. Ленина от пер. Спортивного до ул. Усова планируют обновить.

Город

