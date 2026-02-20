18+
Томичам расскажут о «Классицизме и барокко в деревянной архитектуре Томска»

В субботу, 21 февраля, в Музее деревянного зодчества пройдет бесплатная экскурсия, посвященная классицизму и барокко в деревянной архитектуре Томска.

Как уточняют организаторы, экскурсоводы познакомят всех желающих с неповторимыми образцами деревянного зодчества.

Экскурсия пройдет в Музее деревянного зодчества на пр. Кирова, 7. Вход свободный.

Начало в 12.00.

