Томичам расскажут о «Классицизме и барокко в деревянной архитектуре Томска»
20 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания
В субботу, 21 февраля, в Музее деревянного зодчества пройдет бесплатная экскурсия, посвященная классицизму и барокко в деревянной архитектуре Томска.
Как уточняют организаторы, экскурсоводы познакомят всех желающих с неповторимыми образцами деревянного зодчества.
Экскурсия пройдет в Музее деревянного зодчества на пр. Кирова, 7. Вход свободный.
Начало в 12.00.
12+
