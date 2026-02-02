В Изумрудном доме покажут негативы профессора Сапожникова с видами Томска XIX–XX вв

2 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В Музее историй Томска в Изумрудном доме 15 февраля откроется новая выставка «Утерянный Томск». На ней будут представлены редкие кадры города, сделанные более века назад выдающимся ученым и ректором Императорского Томского университета Василием Сапожниковым.

Как сообщают в музее, выставка подготовлена совместно с известным томским фотографом, членом Русского географического общества и Союза фотохудожников России Михаилом Дроновым на основе его коллекции старинных фотографий.

«На протяжении многих лет Михаил Алексеевич, геолог по образованию, не только увлекается искусством фотографии, но и хранит чудом уцелевшие негативы рубежа XIX–XX веков, сделанных ботаником, географом и путешественником, ректором Императорского Томского университета Василием Васильевичем Сапожниковым (1861-1924), формируя собственную коллекцию старинных фотографий, фотографической аппаратуры и принадлежностей», — сообщают организаторы.

Помимо сохранившихся снимков Сапожникова, томичи увидят уникальные фотопортреты конца XIX — начала XX веков, созданные в знаменитых томских фотоателье того времени: А.А. Хаймовича, Л.М. Пейсахова, Н.С. Юнышева, Ю.Ф. Ержинского, В.Е. Коркина, «Милевский и Дубровин». Также в экспозиции будут представлены образцы фотографической техники и специального оборудования начала-второй половины XX века.

Открытие выставки состоится 15 февраля в 16.00 по адресу: ул. Белинского, 19 (2 этаж). Вход на мероприятие свободный.

