Томичей приглашают в книгохранилище библиотеки ТПУ

21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 25 января, ко Дню российского студенчества в Научно-технической библиотеке Томского политеха пройдет бесплатная экскурсия по книгохранилищу.

Как уточняют в пресс-службе вуза, томичи смогут увидеть редкие книги в необычных переплетах и бесплатно оформить читательский билет. Гостей мероприятия ждет экскурсия по читальным залам и абонементам, где они узнают историю первой за Уралом технической библиотеки, попробуют решить научные загадки и познакомятся с возможностями многофункциональных пространств, которые открылись здесь в начале года.

Праздничная программа стартует в 13:00 в Научно-технической библиотеке ТПУ (ул. Белинского, 53а). Для участия необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дети до 14 лет проходят в сопровождении взрослых. Дополнительная регистрация не требуется.

