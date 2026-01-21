18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают в книгохранилище библиотеки ТПУ

Афиша Томска, Город, Образование и наука, Отдых, Томские новости, ТПУ, интересные новости Томска ТПУ образование куда сходить день студента Томичей приглашают в книгохранилище библиотеки ТПУ

В воскресенье, 25 января, ко Дню российского студенчества в Научно-технической библиотеке Томского политеха пройдет бесплатная экскурсия по книгохранилищу.

Как уточняют в пресс-службе вуза, томичи смогут увидеть редкие книги в необычных переплетах и бесплатно оформить читательский билет. Гостей мероприятия ждет экскурсия по читальным залам и абонементам, где они узнают историю первой за Уралом технической библиотеки, попробуют решить научные загадки и познакомятся с возможностями многофункциональных пространств, которые открылись здесь в начале года.

Праздничная программа стартует в 13:00 в Научно-технической библиотеке ТПУ (ул. Белинского, 53а). Для участия необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дети до 14 лет проходят в сопровождении взрослых. Дополнительная регистрация не требуется.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На подъезде к Томску ограничено движение из-за непогоды

6 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают пробежать 2026 метров в первый день нового года

28 декабря 2025
Томские новости

Время чудес наступает: «Ростелеком» исполнил мечты детей из Бакчарского детского дома

22 декабря 2025
Город

«Дом за рубль» как объект исследования. История 2025 года, которая больше всего запомнилась

4 января 2026
Интервью

Итоги года. 10 интервью о городе, книгах и искусстве — 2025

1 января 2026
Томские новости

Шестой пошел. Новый офис автошколы «Томич» открылся на пр. Фрунзе в Томске

22 декабря 2025
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Город

Мозаики и витражи. Как выглядит томский Дворец пионеров изнутри?

15 января 2026
Томские новости

Томскнефть увеличила добычу в 2025 году и рассчитывает на планомерный рост

14 января 2026