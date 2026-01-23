В Татьянин день студенты смогут бесплатно ездить томских трамваях и троллейбусах

23 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В воскресенье, 25 декабря, в Томске проезд в городском электротранспорте будет бесплатным для студентов. Чтобы прокатиться в них будет достаточно предъявить студенческий билет. Соответствующее решение принял мэр Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

— Акцию проводим уже во второй раз, в прошлом году она получила много положительных откликов. Поздравляем студентов с прошедшей сессией и «профессиональным» праздником, — отметил мэр.

Кроме того, в Татьянин день студенты смогут бесплатно или со скидкой посетить спортивные объекты города. В акции примут участие бассейны «Политехник», с/к «Кедр», с/к «Акватика».

Прокат беговых лыж по студенческому билету бесплатно будет предоставляться на лыжных базах ул. 19-й Гв. Дивизии, 20/1, «Метелица», «Кедр» и «Сосновый бор».

Прокат коньков по студенческому билету будет бесплатный в с/к «Кедр», в парке активного отдыха «Сосновый бор», на катке по ул. Иркутский тракт, 86/3, в парке отдыха «Белое озеро», на «Авангарде», на ледовом катке «Под звездным небом», в Городском саду, и на озере Мавлюкеевское. Со скидкой 50% при предъявлении студенческого билета можно будет взять инвентарь на катках по ул. Энергетиков, 6, на ул. Ф. Лыткина, 8/2, ул. Красноармейская, 122, с/п «Юность» (ул. Карла Маркса, 50) и лицее №7 (ул. Интернационалистов, 12).

Также студенты смогут воспользоваться тренажерными залами в с/к «Акватика» и в Центре физической культуры и спорта «Метеор».

