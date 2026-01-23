18+
18+
РЕКЛАМА

В Татьянин день студенты смогут бесплатно ездить томских трамваях и троллейбусах

Город, Конкурсы и акции, Общественный транспорт, Праздники, Томские новости, интересные новости Томска проезд город общественный транспорт электротранспорт В Татьянин день студенты смогут бесплатно ездить томских трамваях и троллейбусах

В воскресенье, 25 декабря, в Томске проезд в городском электротранспорте будет бесплатным для студентов. Чтобы прокатиться в них будет достаточно предъявить студенческий билет. Соответствующее решение принял мэр Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

— Акцию проводим уже во второй раз, в прошлом году она получила много положительных откликов. Поздравляем студентов с прошедшей сессией и «профессиональным» праздником, — отметил мэр.

Кроме того, в Татьянин день студенты смогут бесплатно или со скидкой посетить спортивные объекты города. В акции примут участие бассейны «Политехник», с/к «Кедр», с/к «Акватика».

Прокат беговых лыж по студенческому билету бесплатно будет предоставляться на лыжных базах ул. 19-й Гв. Дивизии, 20/1, «Метелица», «Кедр» и «Сосновый бор».

Прокат коньков по студенческому билету будет бесплатный в с/к «Кедр», в парке активного отдыха «Сосновый бор», на катке по ул. Иркутский тракт, 86/3, в парке отдыха «Белое озеро», на «Авангарде», на ледовом катке «Под звездным небом», в Городском саду, и на озере Мавлюкеевское. Со скидкой 50% при предъявлении студенческого билета можно будет взять инвентарь на катках по ул. Энергетиков, 6, на ул. Ф. Лыткина, 8/2, ул. Красноармейская, 122, с/п «Юность» (ул. Карла Маркса, 50) и лицее №7 (ул. Интернационалистов, 12).

Также студенты смогут воспользоваться тренажерными залами в с/к «Акватика» и в Центре физической культуры и спорта «Метеор».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске готовят купели для Крещенских купаний

14 января 2026
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Томские новости

В томском Доме искусств работает выставка елочных украшений «Стеклянная сказка»

2 января 2026
Рассказано

Сказочник Васнецов. Интервью с внучкой известного детского иллюстратора о томской выставке и вятских корнях

20 января 2026
Бизнес

Сибиряки позвонили Деду Морозу по бесплатной горячей линии свыше 32 тысяч раз

14 января 2026
Томские новости

Томский ТЮЗ приглашает на спектакли театральной лаборатории о подростках

15 января 2026
Томские новости

В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

14 января 2026
Город

Фото из 1980-х. Открытие Дворца пионеров и школьников в Томске

22 января 2026
Томские новости

В новогодние праздники общественный транспорт Томска будет работать по измененному расписанию

29 декабря 2025