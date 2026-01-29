18+
Будущие молодожены Томска смогут зарегистрироваться в «красивые даты» в усадьбе Грацианова

Летом 2026 года томичи смогут провести торжественные свадебные церемонии в усадьбе Грацианова, где сейчас располагается Дом приемов Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Организовать торжества можно в «красивые» летние даты: 26 июня, 8 и 26 августа. Подать заявление на регистрацию брака в эти дни можно будет с 3 февраля — на личном приеме во Дворце бракосочетаний города Томска.

Напомним, традиция открывать Дом приемов Томской области для регистраций молодоженов была введена почти девять лет назад. Впервые свадебные церемонии в усадьбе Грацианова проводили в день трех семерок — 7 июля 2017-го. Комплекс является памятником архитектуры, главный дом усадьбы построили в 1901 году. Ее владелец, Александр Грацианов, был известным в Томске человеком — врач, политик, министр здравоохранения Сибири в правительстве Александра Колчака.

