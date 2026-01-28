Томичи услышат горловое пение от лучшего этно-проекта России

В четверг, 29 января, в Томске выступит ансамбль из Республики Алтай «Бай-терек». Томичи услышат три вида горлового пения — каркыра, коомей и сыбыскы.

Как уточняют организаторы из джаз-клуба Undergound, коллектив был признан «Лучшим этно-проектом России» по версии Russian World Music Awards. Само название ансамбля, переводящееся с тюркского как «Древо жизни», символизирует связь времён, единство земли и неба, предков и потомков.

В своих выступлениях коллектив раскрывает древние пласты алтайской традиции. Их голоса рождают многоголосие, в котором слышится дыхание ветра, перекличка птиц и звучание священных гор.

— Коллектив уже не первый раз выступает на сцене джаз-клуба Underground с неизменным успехом. Их музыка близка нам по духу. Это древние импровизационные алтайские традиции, уходящие корнями в глубь веков. Ребята владеют основными видами горлового пения и играют на множестве народных инструментов, — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Участники «Бай-терек» играют на топшууре, икили, комузе, шооре, тунуре и гитаре. Коллектив активно выступает на крупнейших этнофестивалях — Ethnoscope (Санкт-Петербург), «Голос Кочевников» (Бурятия), Фестиваль эпосов народов мира (Бишкек), «Музыка ветра» (Башкортостан) и других, а также путешествует с концертами по всей России и за её пределами.

Концерт состоится в четверг, 29 января, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 1450 рублей.

Начало в 19.00.

12+

