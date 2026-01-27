Томичи выбрали лучшую скульптуру «Хрустального Томска»

27 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Победителем народного онлайн-голосования в конкурсе «Хрустальный Томск» стала скульптура «Рыбалка».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работа отмечена зрителями за художественную глубину и самобытность исполнения. Ее сделали мастера из томской команды «Снежинка», члены Союза художников России Олег Антух и Сергей Бычков.

Ранее мастера уже занимали призовые места на фестивале ледовой скульптуры.

