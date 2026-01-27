18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи выбрали лучшую скульптуру «Хрустального Томска»

Город, Конкурсы и акции, Новый год ❄, Томские новости, интересные новости Томска конкурсы мастерство художники лепка праздники что посмотреть Томичи выбрали лучшую скульптуру «Хрустального Томска»

Победителем народного онлайн-голосования в конкурсе «Хрустальный Томск» стала скульптура «Рыбалка».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работа отмечена зрителями за художественную глубину и самобытность исполнения. Ее сделали мастера из томской команды «Снежинка», члены Союза художников России Олег Антух и Сергей Бычков.

Ранее мастера уже занимали призовые места на фестивале ледовой скульптуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Итоги года. 10 зданий Томска, о которых мы писали в 2025

3 января 2026
Томские новости

При реставрации томской солдатской синагоги нашли старинный шаббатний подсвечник

15 января 2026
Книги

Старый новый томский книжный: как меняется магазин «Петр Макушин»

26 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают на читку «Игра в аксессуары»

20 января 2026
Томские новости

Знакомое лицо: в Томске появились первые домофоны от «Ростелекома» с функцией распознавания лиц

21 января 2026
Томские новости

В Томске работает первый троллейбус в фирменном стиле

16 января 2026
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Город

«Дом за рубль» как объект исследования. История 2025 года, которая больше всего запомнилась

4 января 2026
Томские новости

В томском Доме искусств работает выставка елочных украшений «Стеклянная сказка»

2 января 2026