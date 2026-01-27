В Томске подрядчик с фиктивным опытом вернет заработанное в бюджет

27 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «РСП», которое провело ремонт здания по пр. Кирова, 11а в Томске, обязали вернуть заработанные средства. Причиной стало предоставление организацией недостоверных сведений во время соответствующих торгов. Об этом на прошедшей сегодня, 27 января, пресс-конференции в «РИА Томск» сообщил глава регионального УФАС Вадим Алиев.

— У нас давняя проблема: предоставление недостоверных сведений участниками в составе заявок на участие в закупках, — отметил Вадим Алиев. — Ряд исков поданы антимонопольными органами по признанию торгов, договоров недействительными, с применением односторонней реституции, в ходе которой результат работы достается заказчику, а весь объем денежных средств, который заказчик заработал, должен быть возвращен в бюджет того уровня, из которого средства были выплачены.

Так, в рамках судебного заседания ООО «РСП» признало требования УФАС в полном объеме и обязалось выплатить в городскую казну более 20 млн рублей, что составляет практически всю сумму контракта.

— История долгоиграющая. В этой ситуации сама администрация обратилась, мол есть такой участник на стадии подведения итогов, у него что-то не так с опытом. У комиссии нет достаточных полномочий для проверки, они со своими подозрениями обратились к нам. Это был конец 2024 года, тогда сама процедура выявления подобных фактов была достаточно проблематичная, потому что не было налажено взаимодействие с иными органами, поэтому процедура установления факта предоставления недостоверных сведений заняла определенное время. Но в начале 2025 года мы уже понимали, что у потенциального подрядчика есть подложный опыт, — объяснил Вадим Алиев.

Он подчеркнул, что организация понимала, что заказчик и УФАС знают о её подложном опыте.

— В соответствии с положениями закона, как только заказчик узнал, что в составе заявки есть подложный опыт, он обязан принять решение об одностороннем отказе. Почему он такое решение не принял в начале года — большой вопрос. Предупреждение в целях добровольного устранения нарушения было обществу направлено, — отметил Вадим Алиев. — После того, как все возможные инструменты предупреждения были исчерпаны, антимонопольная служба обратилась с иском в суд в начале года. Но судебное разбирательство длилось больше полугода. Пока оно длилось — мы ушли на исполнение контракта в полном объеме. Говорить о том, что по вине томского УФАС контракт был исполнен и не оплачен, неправильно, потому общество прекрасно все понимало, осознавало весь характер последствий, но продолжало его исполнять. Заказчик не предпринимал никаких действий, хотя должен был это сделать.

В итоге Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск Томского УФАС о недействительности аукциона и возврате средств.

