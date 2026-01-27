Томичам расскажут о добре и зле в Средиземье

В воскресенье, 1 февраля, в Томском областном краеведческом музее пройдет лекция, посвященная миру Средиземья, созданного писателем Джоном Р. Толкином.

В рамках программы «Культпросвет» кандидат исторических наук, заведующий отделом документальных источников ТОКМ Дмитрий Вячистый расскажет о добре, зле и скрытых посланиях, которые хранит в себе одна из величайших фэнтези-вселенных.

— Чего хотел Саурон? Так ли плох Моргот? Почему затонул Нуменор? В чем заключается главный конфликт мира Толкина? Эти и другие вопросы будут подняты в рамках программы, — отмечают организаторы. — Поговорим о хоббитах и назгулах, кольцах и сильмариллах, эльфах и орках.

Лекция пройдет в Центре изучения исторической памяти «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44.

Начало в 16:00. Стоимость билетов: 300 рублей.

12+

