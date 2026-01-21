Автобус №5 изменит схему движения в Томске

21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С понедельника, 26 января, в Томске изменится схема движения маршрутных автобусов №5, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, маршрутки будут заходить на остановку «Лыжная база Метелица» на ул. Королева только в выходные и праздничные дни. В будние дни они будут ходить по пр. Академическому, с остановки «ул. Каспийская» напрямую на остановку «ул. 30-летия Победы».

В пресс-службе уточняют, что изменения были внедрены на основании исследования пассажиропотока, которое показало, что наибольший «спрос» на остановку «Лыжная база Метелица» наблюдается в выходные дни.

— Поэтому департамент принял решение официально изменить схему движения маршрута №5, исключив остановку «Лыжная база Метелица» из маршрута в будние дни. Такое решение поможет сократить интервалы маршрута, сделав его более удобным для томичей, а для пассажиров Академгородка в будние дни сократить время в пути, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

