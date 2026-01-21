18+
В Томске автобус №13/14 изменит маршрут из-за аварийных работ на Сибирской

Сегодня, 21 января, в Томске маршрут №13/14 временно изменит схему движения в связи с проведением аварийных работ, которые проводят работники «Томскводоканала» на ул. Сибирской».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, объезд ремонтируемого участка будет осуществляться через пр. Фрунзе, ул. Киевскую и ул. Сибирскую, а далее согласно маршруту.

О времени возвращения автобусов на обычный маршрут будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня из-за аварийных работ на водопроводных сетях в Томске остались без воды жители более 600 домов в Советском районе.

