Жители более 600 домов в Томске остались без воды из-за аварии

Сегодня, 21 января, в Томске часть жителей Советского района остались без воды в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Сибирская.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 21.00. В зону отключение попали дома, расположенные по адресам:

В сообщении также уточняется, что на время аварийных работ будет организован подвоз воды по адресам ул. Сибирская, 81 и ул. Л. Толстого, 38б.

