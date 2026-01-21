Жители более 600 домов в Томске остались без воды из-за аварии

21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 21 января, в Томске часть жителей Советского района остались без воды в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Сибирская.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 21.00. В зону отключение попали дома, расположенные по адресам:

Алтайская ул, 28а

Алтайская ул, 30

Алтайская ул, 30 стр.1

Алтайская ул, 34

Алтайская ул, 36

Алтайская ул, 38

Алтайская ул, 42

Алтайская ул, 43

Алтайская ул, 43а

Алтайская ул, 44

Алтайская ул, 45

Алтайская ул, 45а

Алтайская ул, 45б

Алтайская ул, 46

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 48

Алтайская ул, 70

Алтайская ул, 72

Алтайская ул, 76/1

Алтайская ул, 76/2

Алтайская ул, 76/3

Алтайская ул, 78/1

Алтайская ул, 78/2

Алтайская ул, 80

Алтайская ул, 87

Алтайская ул, 89

Алтайская ул, 89/1

Алтайская ул, 90

Алтайская ул, 90а

Алтайская ул, 93

Алтайская ул, 95

Алтайская ул, 97

Алтайская ул, 97/1

Алтайская ул, 97/4

Алтайская ул, 101

Алтайская ул, 103

Алтайская ул, 105

Алтайская ул, 107

Алтайская ул, 118

Алтайская ул, 120/1

Алтайская ул, 127

Алтайская ул, 128

Алтайская ул, 131

Алтайская ул, 126

Алтайская ул, 128

Алтайская ул, 132

Алтайская ул, 132

Аэродромная ул, 3

Аэродромная ул, 5

Аэродромная ул, 7

Аэродромная ул, 9

Аэродромная ул, 10

Аэродромная ул, 11

Аэродромная ул, 12

Аэродромная ул, 13

Аэродромная ул, 14

Аэродромная ул, 15

Аэродромная ул, 16

Аэродромная ул, 17

Аэродромная ул, 19

Аэродромная ул, 20

Аэродромная ул, 20а

Аэродромная ул, 21

Аэродромная ул, 23

Аэродромная ул, 23а

Аэродромная ул, 23б

Восточная ул, 1а

Восточная ул, 2

Восточная ул, 4

Восточная ул, 4а

Восточная ул, 6

Восточная ул, 8/1

Восточная ул, 9

Восточная ул, 10

Восточная ул, 10 стр.1

Восточная ул, 11

Восточная ул, 12

Восточная ул, 14

Восточная ул, 15

Дальний пер, 1б

Дальний пер, 3

Дальний пер, 4

Дальняя ул, 1

Дальняя ул, 2

Дальняя ул, 3

Дальняя ул, 4

Дальняя ул, 5

Дальняя ул, 6

Дальняя ул, 6а

Дальняя ул, 7

Дальняя ул, 8

Дальняя ул, 9

Дальняя ул, 10

Дальняя ул, 11

Дальняя ул, 12

Дальняя ул, 13

Дальняя ул, 14 стр.1

Дальняя ул, 15 стр.1

Дальняя ул, 16

Дальняя ул, 17

Дальняя ул, 18

Дальняя ул, 19

Дальняя ул, 20

Дальняя ул, 20, корпус 1

Дальняя ул, 21

Дальняя ул, 23

Дальняя ул, 25

Дальняя ул, 27

Дальняя ул, 29

Дальняя ул, 31

Дальняя ул, 33

Дальняя ул, 35

Достоевского ул, 1

Достоевского ул, 2

Достоевского ул, 2а

Достоевского ул, 2б

Достоевского ул, 2в

Достоевского ул, 2г

Достоевского ул, 2д

Достоевского ул, 4

Достоевского ул, 5

Достоевского ул, 6

Достоевского ул, 8

Достоевского ул, 9

Достоевского ул, 10

Достоевского ул, 11

Достоевского ул, 12

Достоевского ул, 13

Достоевского ул, 14

Достоевского ул, 15

Достоевского ул, 16

Достоевского ул, 17

Достоевского ул, 18

Достоевского ул, 19

Достоевского ул, 20

Достоевского ул, 21

Достоевского ул, 22

Достоевского ул, 23

Достоевского ул, 24

Достоевского ул, 25

Достоевского ул, 26

Достоевского ул, 27

Достоевского ул, 28

Достоевского ул, 29

Достоевского ул, 30

Достоевского ул, 31

Достоевского ул, 32

Достоевского ул, 33

Достоевского ул, 34

Достоевского ул, 35

Достоевского ул, 36

Достоевского ул, 37

Жуковского ул, 1

Жуковского ул, 2

Жуковского ул, 3

Жуковского ул, 4

Жуковского ул, 5

Жуковского ул, 7

Жуковского ул, 8

Жуковского ул, 10

Жуковского ул, 12

Жуковского ул, 12а

Жуковского ул, 13

Жуковского ул, 14

Жуковского ул, 14а

Жуковского ул, 16

Жуковского ул, 16а

Жуковского ул, 21

Жуковского ул, 26

Жуковского ул, 30

Жуковского ул, 30а

Жуковского ул, 32

Жуковского ул, 34

Казанский 1-й пер, 1

Казанский 1-й пер, 3

Казанский 1-й пер, 4

Казанский 1-й пер, 5

Казанский 1-й пер, 5а

Казанский 1-й пер, 6

Казанский 1-й пер, 7

Казанский 1-й пер, 8

Казанский 1-й пер, 10

Казанский 1-й пер, 11

Казанский 1-й пер, 12

Казанский 1-й пер, 13

Казанский 1-й пер, 14

Казанский 1-й пер, 15

Казанский 1-й пер, 16

Казанский 2-й пер, 1

Казанский 2-й пер, 2

Казанский 2-й пер, 3

Казанский 2-й пер, 4

Казанский 2-й пер, 5

Казанский 2-й пер, 7

Казанский 2-й пер, 8

Казанский 2-й пер, 10

Казанский 2-й пер, 11

Казанский 2-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 1

Казанский 3-й пер, 2а

Казанский 3-й пер, 4

Казанский 3-й пер, 6

Казанский 3-й пер, 7

Казанский 3-й пер, 8

Казанский 3-й пер, 11

Казанский 3-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 15

Казахский пер, 3

Казахский пер, 4

Казахский пер, 10

Казахский пер, 12

Казахский пер, 14

Казахский пер, 15

Казахский пер, 17

Казахский пер, 19

Казахский пер, 21

Комсомольский пр-кт, 10

Комсомольский пр-кт, 12

Комсомольский пр-кт, 13а

Комсомольский пр-кт, 14

Комсомольский пр-кт, 14а

Комсомольский пр-кт, 17

Комсомольский пр-кт, 18

Комсомольский пр-кт, 20

Комсомольский пр-кт, 37

Льва Толстого ул, 1а

Льва Толстого ул, 1б

Льва Толстого ул, 1г

Льва Толстого ул, 2

Льва Толстого ул, 3

Льва Толстого ул, 4

Льва Толстого ул, 6

Льва Толстого ул, 9

Льва Толстого ул, 12

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 24

Льва Толстого ул, 26

Льва Толстого ул, 27

Льва Толстого ул, 30

Льва Толстого ул, 33

Льва Толстого ул, 35

Льва Толстого ул, 36

Льва Толстого ул, 38

Льва Толстого ул, 38/2

Льва Толстого ул, 38/4

Льва Толстого ул, 38/5 стр.1

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38в

Льва Толстого ул, 38г

Льва Толстого ул, 41

Льва Толстого ул, 47

Льва Толстого ул, 47

Маяковского ул, 7

Маяковского ул, 12

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 24

Маяковского ул, 25

Маяковского ул, 25 с7

Маяковского ул, 32

Маяковского ул, 33

Маяковского ул, 34 стр.1

Маяковского ул, 38

Маяковского ул, 40

Маяковского ул, 41

Маяковского ул, 42

Маяковского ул, 43

Маяковского ул, 44

Маяковского ул, 46

Маяковского ул, 50

Маяковского ул, 52

Маяковского ул, 54

Маяковского ул, 56

Маяковского ул, 58

Маяковского ул, 60

Маяковского ул, 62

Маяковского ул, 64

Маяковского ул, 66

Маяковского ул, 68

Мирный пер, 1

Мирный пер, 1а

Мирный пер, 2

Мирный пер, 2а

Мирный пер, 3

Мирный пер, 4

Мирный пер, 5

Мирный пер, 7

Мирный пер, 8

Мирный пер, 9

Мирный пер, 12

Мирный пер, 13

Мирный пер, 14 стр.1

Мирный пер, 15

Мирный пер, 16

Мирный пер, 17

Мирный пер, 18

Мирный пер, 19

Мирный пер, 20

Мирный пер, 21

Мирный пер, 22

Мирный пер, 23

Мирный пер, 24

Мирный пер, 25

Мирный пер, 26

Мирный пер, 27

Мирный пер, 28

Мирный пер, 29

Мирный пер, 29 стр.1

Мирный пер, 30

Мирный пер, 31

Мирный пер, 32

Мирный пер, 33

Мирный пер, 34

Мирный пер, 35

Мирный пер, 36

Мирный пер, 37

Мирный пер, 38

Мирный пер, 39

Мирный пер, 40

Мирный пер, 41

Мирный пер, 42

Мирный пер, 43

Мирный пер, 44

Мирный пер, 45

Мирный пер, 46

Мирный пер, 47

Мирный пер, 48

Мирный пер, 49

Некрасова ул, 1а

Некрасова ул, 1б

Некрасова ул, 1в

Некрасова ул, 2

Некрасова ул, 6

Некрасова ул, 12

Некрасова ул, 23

Некрасова ул, 25

Некрасова ул, 28

Некрасова ул, 30

Некрасова ул, 32

Некрасова ул, 33

Некрасова ул, 35

Некрасова ул, 36

Некрасова ул, 40

Некрасова ул, 40а

Некрасова ул, 42

Некрасова ул, 43

Некрасова ул, 45

Некрасова ул, 51

Некрасова ул, 55

Некрасова ул, 57

Некрасова ул, 59

Овражный пер, 1

Овражный пер, 1а

Овражный пер, 1б

Овражный пер, 1в

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2/1

Овражный пер, 3

Овражный пер, 5

Овражный пер, 9

Овражный пер, 10

Овражный пер, 11

Овражный пер, 17

Овражный пер, 19

Овражный пер, 20

Овражный пер, 22

Олега Кошевого ул, 1

Олега Кошевого ул, 3

Олега Кошевого ул, 4

Олега Кошевого ул, 5

Олега Кошевого ул, 7

Олега Кошевого ул, 9

Олега Кошевого ул, 10

Олега Кошевого ул, 10 копрус 1

Олега Кошевого ул, 11

Олега Кошевого ул, 13

Олега Кошевого ул, 14

Олега Кошевого ул, 15

Олега Кошевого ул, 16

Олега Кошевого ул, 17

Олега Кошевого ул, 19

Олега Кошевого ул, 19а

Олега Кошевого ул, 20

Олега Кошевого ул, 22

Олега Кошевого ул, 28

Олега Кошевого ул, 29

Олега Кошевого ул, 35

Олега Кошевого ул, 36/1

Олега Кошевого ул, 39

Олега Кошевого ул, 40

Олега Кошевого ул, 41

Олега Кошевого ул, 42

Олега Кошевого ул, 44а

Олега Кошевого ул, 44б

Сергея Вицмана ул, 9

Сергея Вицмана ул, 10

Сергея Вицмана ул, 11а

Сергея Вицмана ул, 12

Сергея Вицмана ул, 13

Сергея Вицмана ул, 14

Сергея Вицмана ул, 15

Сергея Вицмана ул, 16

Сергея Вицмана ул, 17

Сергея Вицмана ул, 18

Сергея Вицмана ул, 19

Сергея Вицмана ул, 20

Сергея Вицмана ул, 21

Сергея Вицмана ул, 22

Сергея Вицмана ул, 23

Сергея Вицмана ул, 24

Сергея Вицмана ул, 25

Сергея Вицмана ул, 26

Сергея Вицмана ул, 27

Сергея Вицмана ул, 28

Сергея Вицмана ул, 29

Сергея Вицмана ул, 30

Сергея Вицмана ул, 31

Сергея Вицмана ул, 32

Сергея Вицмана ул, 32 стр.4

Сергея Вицмана ул, 32 стр.5

Сергея Вицмана ул, 33

Сергея Вицмана ул, 34

Сергея Вицмана ул, 37

Сергея Вицмана ул, 45

Сибирская ул, 33а

Сибирская ул, 40

Сибирская ул, 42

Сибирская ул, 44

Сибирская ул, 46

Сибирская ул, 46а

Сибирская ул, 48

Сибирская ул, 50

Сибирская ул, 52

Сибирская ул, 56

Сибирская ул, 60

Сибирская ул, 62

Сибирская ул, 64

Сибирская ул, 64/1

Сибирская ул, 64а

Сибирская ул, 66

Сибирская ул, 71

Сибирская ул, 73

Сибирская ул, 74а

Сибирская ул, 75

Сибирская ул, 76

Сибирская ул, 76а

Сибирская ул, 77

Сибирская ул, 78

Сибирская ул, 79

Сибирская ул, 80

Сибирская ул, 82

Сибирская ул, 83

Сибирская ул, 83б

Сибирская ул, 84

Сибирская ул, 95

Сибирская ул, 96/4 стр.1

Сибирская ул, 98

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102/1

Сибирская ул, 102/2

Сибирская ул, 102/3

Сибирская ул, 102/4

Сибирская ул, 102/5

Сибирская ул, 102/6

Сибирская ул, 102/8

Сибирская ул, 102/10

Сибирская ул, 102/15

Сибирская ул, 102в

Сибирская ул, 104

Сибирская ул, 104/3

Сибирская ул, 104/4

Сибирская ул, 104/5

Сибирская ул, 104/7

Сибирская ул, 104а

Сибирская ул, 106

Сибирская ул, 106б

Сибирская ул, 108

Сибирская ул, 110

Сибирская ул, 110а

Сибирская ул, 111б

Сибирская ул, 112

Сибирская ул, 114

Сибирская ул, 114/5

Сибирская ул, 115

Сибирская ул, 116

Сибирская ул, 117 Сибирская ул, 118

Степана Разина ул, 2

Степана Разина ул, 3

Степана Разина ул, 4

Степана Разина ул, 10

Степана Разина ул, 11

Степана Разина ул, 11а

Степана Разина ул, 14

Степана Разина ул, 14а

Степана Разина ул, 14в

Степана Разина ул, 19

Украинская ул, 1

Украинская ул, 1/1

Украинская ул, 1а

Украинская ул, 1в

Украинская ул, 2

Украинская ул, 3

Украинская ул, 4

Украинская ул, 5

Украинская ул, 6

Украинская ул, 9

Украинская ул, 10

Украинская ул, 11

Украинская ул, 12а

Украинская ул, 14

Украинская ул, 14в

Украинская ул, 15

Украинская ул, 19

Украинский пер, 1

Украинский пер, 2

Украинский пер, 3

Украинский пер, 4

Украинский пер, 5

Украинский пер, 6

Украинский пер, 11

Украинский пер, 14

Украинский пер, 16

Украинский пер, 17

Украинский пер, 18

Украинский пер, 19

Украинский пер, 20

Украинский пер, 22

Украинский пер, 23

Украинский пер, 24

Украинский пер, 24а

Украинский пер, 25

Украинский пер, 26

Украинский пер, 27

Украинский пер, 28

Украинский пер, 29

Украинский пер, 31

Украинский пер, 32

Украинский пер, 35

Украинский пер, 37

Украинский пер, 38

Украинский пер, 42

Челюскинцев ул, 2

Челюскинцев ул, 5

Челюскинцев ул, 6

Челюскинцев ул, 7

Челюскинцев ул, 7а

Челюскинцев ул, 11

Челюскинцев ул, 14

Челюскинцев ул, 16

Челюскинцев ул, 16а

Челюскинцев ул, 18

Челюскинцев ул, 20

Челюскинцев ул, 20а

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 25

Челюскинцев ул, 26

Челюскинцев ул, 28а

Челюскинцев ул, 30

Челюскинцев ул, 32

Челюскинцев ул, 34

Челюскинцев ул, 35

Челюскинцев ул, 36

Челюскинцев ул, 37

Челюскинцев ул, 38

Челюскинцев ул, 39

Челюскинцев ул, 40

Челюскинцев ул, 41

Челюскинцев ул, 42

Челюскинцев ул, 44

Челюскинцев ул, 45

Челюскинцев ул, 46

Челюскинцев ул, 47

Челюскинцев ул, 48

Челюскинцев ул, 49

Челюскинцев ул, 50

Челюскинцев ул, 51

Челюскинцев ул, 52

Челюскинцев ул, 53

Челюскинцев ул, 53 стр.1

Челюскинцев ул, 54

Челюскинцев ул, 55

Челюскинцев ул, 56

Челюскинцев ул, 57

Челюскинцев ул, 58

Челюскинцев ул, 59

Челюскинцев ул, 61

Челюскинцев ул, 63

Челюскинцев ул, 65

Челюскинцев ул, 67

Челюскинцев ул, 69

Ярославская ул, 2

Ярославская ул, 3

Ярославская ул, 7

Ярославская ул, 8

Ярославская ул, 9

Ярославская ул, 13

Ярославская ул, 14

Ярославская ул, 15

Ярославская ул, 16

Ярославская ул, 17

Ярославская ул, 18

Ярославская ул, 19

Ярославская ул, 20

Ярославская ул, 21

Ярославская ул, 24

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 27

Ярославская ул, 28

Ярославская ул, 30

Ярославская ул, 31

Ярославская ул, 32

Ярославская ул, 33

Ярославская ул, 34

Ярославский пер, 2

Ярославский пер, 2а

Ярославский пер, 4

Ярославский пер, 6

Ярославский пер, 8

Ярославский пер, 10

Ярославский пер, 12

Ярославский пер, 12а

Ярославский пер, 14

В сообщении также уточняется, что на время аварийных работ будет организован подвоз воды по адресам ул. Сибирская, 81 и ул. Л. Толстого, 38б.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».