Жители более 600 домов в Томске остались без воды из-за аварии
21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Сегодня, 21 января, в Томске часть жителей Советского района остались без воды в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Сибирская.
Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 21.00. В зону отключение попали дома, расположенные по адресам:
- Алтайская ул, 28а
- Алтайская ул, 30
- Алтайская ул, 30 стр.1
- Алтайская ул, 34
- Алтайская ул, 36
- Алтайская ул, 38
- Алтайская ул, 42
- Алтайская ул, 43
- Алтайская ул, 43а
- Алтайская ул, 44
- Алтайская ул, 45
- Алтайская ул, 45а
- Алтайская ул, 45б
- Алтайская ул, 46
- Алтайская ул, 47
- Алтайская ул, 48
- Алтайская ул, 70
- Алтайская ул, 72
- Алтайская ул, 76/1
- Алтайская ул, 76/2
- Алтайская ул, 76/3
- Алтайская ул, 78/1
- Алтайская ул, 78/2
- Алтайская ул, 80
- Алтайская ул, 87
- Алтайская ул, 89
- Алтайская ул, 89/1
- Алтайская ул, 90
- Алтайская ул, 90а
- Алтайская ул, 93
- Алтайская ул, 95
- Алтайская ул, 97
- Алтайская ул, 97/1
- Алтайская ул, 97/4
- Алтайская ул, 101
- Алтайская ул, 103
- Алтайская ул, 105
- Алтайская ул, 107
- Алтайская ул, 118
- Алтайская ул, 120/1
- Алтайская ул, 127
- Алтайская ул, 128
- Алтайская ул, 131
- Алтайская ул, 126
- Алтайская ул, 132
- Аэродромная ул, 3
- Аэродромная ул, 5
- Аэродромная ул, 7
- Аэродромная ул, 9
- Аэродромная ул, 10
- Аэродромная ул, 11
- Аэродромная ул, 12
- Аэродромная ул, 13
- Аэродромная ул, 14
- Аэродромная ул, 15
- Аэродромная ул, 16
- Аэродромная ул, 17
- Аэродромная ул, 19
- Аэродромная ул, 20
- Аэродромная ул, 20а
- Аэродромная ул, 21
- Аэродромная ул, 23
- Аэродромная ул, 23а
- Аэродромная ул, 23б
- Восточная ул, 1а
- Восточная ул, 2
- Восточная ул, 4
- Восточная ул, 4а
- Восточная ул, 6
- Восточная ул, 8/1
- Восточная ул, 9
- Восточная ул, 10
- Восточная ул, 10 стр.1
- Восточная ул, 11
- Восточная ул, 12
- Восточная ул, 14
- Восточная ул, 15
- Дальний пер, 1б
- Дальний пер, 3
- Дальний пер, 4
- Дальняя ул, 1
- Дальняя ул, 2
- Дальняя ул, 3
- Дальняя ул, 4
- Дальняя ул, 5
- Дальняя ул, 6
- Дальняя ул, 6а
- Дальняя ул, 7
- Дальняя ул, 8
- Дальняя ул, 9
- Дальняя ул, 10
- Дальняя ул, 11
- Дальняя ул, 12
- Дальняя ул, 13
- Дальняя ул, 14 стр.1
- Дальняя ул, 15 стр.1
- Дальняя ул, 16
- Дальняя ул, 17
- Дальняя ул, 18
- Дальняя ул, 19
- Дальняя ул, 20
- Дальняя ул, 20, корпус 1
- Дальняя ул, 21
- Дальняя ул, 23
- Дальняя ул, 25
- Дальняя ул, 27
- Дальняя ул, 29
- Дальняя ул, 31
- Дальняя ул, 33
- Дальняя ул, 35
- Достоевского ул, 1
- Достоевского ул, 2
- Достоевского ул, 2а
- Достоевского ул, 2б
- Достоевского ул, 2в
- Достоевского ул, 2г
- Достоевского ул, 2д
- Достоевского ул, 4
- Достоевского ул, 5
- Достоевского ул, 6
- Достоевского ул, 8
- Достоевского ул, 9
- Достоевского ул, 10
- Достоевского ул, 11
- Достоевского ул, 12
- Достоевского ул, 13
- Достоевского ул, 14
- Достоевского ул, 15
- Достоевского ул, 16
- Достоевского ул, 17
- Достоевского ул, 18
- Достоевского ул, 19
- Достоевского ул, 20
- Достоевского ул, 21
- Достоевского ул, 22
- Достоевского ул, 23
- Достоевского ул, 24
- Достоевского ул, 25
- Достоевского ул, 26
- Достоевского ул, 27
- Достоевского ул, 28
- Достоевского ул, 29
- Достоевского ул, 30
- Достоевского ул, 31
- Достоевского ул, 32
- Достоевского ул, 33
- Достоевского ул, 34
- Достоевского ул, 35
- Достоевского ул, 36
- Достоевского ул, 37
- Жуковского ул, 1
- Жуковского ул, 2
- Жуковского ул, 3
- Жуковского ул, 4
- Жуковского ул, 5
- Жуковского ул, 7
- Жуковского ул, 8
- Жуковского ул, 10
- Жуковского ул, 12
- Жуковского ул, 12а
- Жуковского ул, 13
- Жуковского ул, 14
- Жуковского ул, 14а
- Жуковского ул, 16
- Жуковского ул, 16а
- Жуковского ул, 21
- Жуковского ул, 26
- Жуковского ул, 30
- Жуковского ул, 30а
- Жуковского ул, 32
- Жуковского ул, 34
- Казанский 1-й пер, 1
- Казанский 1-й пер, 3
- Казанский 1-й пер, 4
- Казанский 1-й пер, 5
- Казанский 1-й пер, 5а
- Казанский 1-й пер, 6
- Казанский 1-й пер, 7
- Казанский 1-й пер, 8
- Казанский 1-й пер, 10
- Казанский 1-й пер, 11
- Казанский 1-й пер, 12
- Казанский 1-й пер, 13
- Казанский 1-й пер, 14
- Казанский 1-й пер, 15
- Казанский 1-й пер, 16
- Казанский 2-й пер, 1
- Казанский 2-й пер, 2
- Казанский 2-й пер, 3
- Казанский 2-й пер, 4
- Казанский 2-й пер, 5
- Казанский 2-й пер, 7
- Казанский 2-й пер, 8
- Казанский 2-й пер, 10
- Казанский 2-й пер, 11
- Казанский 2-й пер, 13
- Казанский 3-й пер, 1
- Казанский 3-й пер, 2а
- Казанский 3-й пер, 4
- Казанский 3-й пер, 6
- Казанский 3-й пер, 7
- Казанский 3-й пер, 8
- Казанский 3-й пер, 11
- Казанский 3-й пер, 13
- Казанский 3-й пер, 15
- Казахский пер, 3
- Казахский пер, 4
- Казахский пер, 10
- Казахский пер, 12
- Казахский пер, 14
- Казахский пер, 15
- Казахский пер, 17
- Казахский пер, 19
- Казахский пер, 21
- Комсомольский пр-кт, 10
- Комсомольский пр-кт, 12
- Комсомольский пр-кт, 13а
- Комсомольский пр-кт, 14
- Комсомольский пр-кт, 14а
- Комсомольский пр-кт, 17
- Комсомольский пр-кт, 18
- Комсомольский пр-кт, 20
- Комсомольский пр-кт, 37
- Льва Толстого ул, 1а
- Льва Толстого ул, 1б
- Льва Толстого ул, 1г
- Льва Толстого ул, 2
- Льва Толстого ул, 3
- Льва Толстого ул, 4
- Льва Толстого ул, 6
- Льва Толстого ул, 9
- Льва Толстого ул, 12
- Льва Толстого ул, 15
- Льва Толстого ул, 24
- Льва Толстого ул, 26
- Льва Толстого ул, 27
- Льва Толстого ул, 30
- Льва Толстого ул, 33
- Льва Толстого ул, 35
- Льва Толстого ул, 36
- Льва Толстого ул, 38
- Льва Толстого ул, 38/2
- Льва Толстого ул, 38/4
- Льва Толстого ул, 38/5 стр.1
- Льва Толстого ул, 38б
- Льва Толстого ул, 38в
- Льва Толстого ул, 38г
- Льва Толстого ул, 41
- Льва Толстого ул, 47
- Маяковского ул, 7
- Маяковского ул, 12
- Маяковского ул, 20
- Маяковского ул, 24
- Маяковского ул, 25
- Маяковского ул, 25 с7
- Маяковского ул, 32
- Маяковского ул, 33
- Маяковского ул, 34 стр.1
- Маяковского ул, 38
- Маяковского ул, 40
- Маяковского ул, 41
- Маяковского ул, 42
- Маяковского ул, 43
- Маяковского ул, 44
- Маяковского ул, 46
- Маяковского ул, 50
- Маяковского ул, 52
- Маяковского ул, 54
- Маяковского ул, 56
- Маяковского ул, 58
- Маяковского ул, 60
- Маяковского ул, 62
- Маяковского ул, 64
- Маяковского ул, 66
- Маяковского ул, 68
- Мирный пер, 1
- Мирный пер, 1а
- Мирный пер, 2
- Мирный пер, 2а
- Мирный пер, 3
- Мирный пер, 4
- Мирный пер, 5
- Мирный пер, 7
- Мирный пер, 8
- Мирный пер, 9
- Мирный пер, 12
- Мирный пер, 13
- Мирный пер, 14 стр.1
- Мирный пер, 15
- Мирный пер, 16
- Мирный пер, 17
- Мирный пер, 18
- Мирный пер, 19
- Мирный пер, 20
- Мирный пер, 21
- Мирный пер, 22
- Мирный пер, 23
- Мирный пер, 24
- Мирный пер, 25
- Мирный пер, 26
- Мирный пер, 27
- Мирный пер, 28
- Мирный пер, 29
- Мирный пер, 29 стр.1
- Мирный пер, 30
- Мирный пер, 31
- Мирный пер, 32
- Мирный пер, 33
- Мирный пер, 34
- Мирный пер, 35
- Мирный пер, 36
- Мирный пер, 37
- Мирный пер, 38
- Мирный пер, 39
- Мирный пер, 40
- Мирный пер, 41
- Мирный пер, 42
- Мирный пер, 43
- Мирный пер, 44
- Мирный пер, 45
- Мирный пер, 46
- Мирный пер, 47
- Мирный пер, 48
- Мирный пер, 49
- Некрасова ул, 1а
- Некрасова ул, 1б
- Некрасова ул, 1в
- Некрасова ул, 2
- Некрасова ул, 6
- Некрасова ул, 12
- Некрасова ул, 23
- Некрасова ул, 25
- Некрасова ул, 28
- Некрасова ул, 30
- Некрасова ул, 32
- Некрасова ул, 33
- Некрасова ул, 35
- Некрасова ул, 36
- Некрасова ул, 40
- Некрасова ул, 40а
- Некрасова ул, 42
- Некрасова ул, 43
- Некрасова ул, 45
- Некрасова ул, 51
- Некрасова ул, 55
- Некрасова ул, 57
- Некрасова ул, 59
- Овражный пер, 1
- Овражный пер, 1а
- Овражный пер, 1б
- Овражный пер, 1в
- Овражный пер, 2
- Овражный пер, 2/1
- Овражный пер, 3
- Овражный пер, 5
- Овражный пер, 9
- Овражный пер, 10
- Овражный пер, 11
- Овражный пер, 17
- Овражный пер, 19
- Овражный пер, 20
- Овражный пер, 22
- Олега Кошевого ул, 1
- Олега Кошевого ул, 3
- Олега Кошевого ул, 4
- Олега Кошевого ул, 5
- Олега Кошевого ул, 7
- Олега Кошевого ул, 9
- Олега Кошевого ул, 10
- Олега Кошевого ул, 10 копрус 1
- Олега Кошевого ул, 11
- Олега Кошевого ул, 13
- Олега Кошевого ул, 14
- Олега Кошевого ул, 15
- Олега Кошевого ул, 16
- Олега Кошевого ул, 17
- Олега Кошевого ул, 19
- Олега Кошевого ул, 19а
- Олега Кошевого ул, 20
- Олега Кошевого ул, 22
- Олега Кошевого ул, 28
- Олега Кошевого ул, 29
- Олега Кошевого ул, 35
- Олега Кошевого ул, 36/1
- Олега Кошевого ул, 39
- Олега Кошевого ул, 40
- Олега Кошевого ул, 41
- Олега Кошевого ул, 42
- Олега Кошевого ул, 44а
- Олега Кошевого ул, 44б
- Сергея Вицмана ул, 9
- Сергея Вицмана ул, 10
- Сергея Вицмана ул, 11а
- Сергея Вицмана ул, 12
- Сергея Вицмана ул, 13
- Сергея Вицмана ул, 14
- Сергея Вицмана ул, 15
- Сергея Вицмана ул, 16
- Сергея Вицмана ул, 17
- Сергея Вицмана ул, 18
- Сергея Вицмана ул, 19
- Сергея Вицмана ул, 20
- Сергея Вицмана ул, 21
- Сергея Вицмана ул, 22
- Сергея Вицмана ул, 23
- Сергея Вицмана ул, 24
- Сергея Вицмана ул, 25
- Сергея Вицмана ул, 26
- Сергея Вицмана ул, 27
- Сергея Вицмана ул, 28
- Сергея Вицмана ул, 29
- Сергея Вицмана ул, 30
- Сергея Вицмана ул, 31
- Сергея Вицмана ул, 32
- Сергея Вицмана ул, 32 стр.4
- Сергея Вицмана ул, 32 стр.5
- Сергея Вицмана ул, 33
- Сергея Вицмана ул, 34
- Сергея Вицмана ул, 37
- Сергея Вицмана ул, 45
- Сибирская ул, 33а
- Сибирская ул, 40
- Сибирская ул, 42
- Сибирская ул, 44
- Сибирская ул, 46
- Сибирская ул, 46а
- Сибирская ул, 48
- Сибирская ул, 50
- Сибирская ул, 52
- Сибирская ул, 56
- Сибирская ул, 60
- Сибирская ул, 62
- Сибирская ул, 64
- Сибирская ул, 64/1
- Сибирская ул, 64а
- Сибирская ул, 66
- Сибирская ул, 71
- Сибирская ул, 73
- Сибирская ул, 74а
- Сибирская ул, 75
- Сибирская ул, 76
- Сибирская ул, 76а
- Сибирская ул, 77
- Сибирская ул, 78
- Сибирская ул, 79
- Сибирская ул, 80
- Сибирская ул, 82
- Сибирская ул, 83
- Сибирская ул, 83б
- Сибирская ул, 84
- Сибирская ул, 95
- Сибирская ул, 96/4 стр.1
- Сибирская ул, 98
- Сибирская ул, 102
- Сибирская ул, 102/1
- Сибирская ул, 102/2
- Сибирская ул, 102/3
- Сибирская ул, 102/4
- Сибирская ул, 102/5
- Сибирская ул, 102/6
- Сибирская ул, 102/8
- Сибирская ул, 102/10
- Сибирская ул, 102/15
- Сибирская ул, 102в
- Сибирская ул, 104
- Сибирская ул, 104/3
- Сибирская ул, 104/4
- Сибирская ул, 104/5
- Сибирская ул, 104/7
- Сибирская ул, 104а
- Сибирская ул, 106
- Сибирская ул, 106б
- Сибирская ул, 108
- Сибирская ул, 110
- Сибирская ул, 110а
- Сибирская ул, 111б
- Сибирская ул, 112
- Сибирская ул, 114
- Сибирская ул, 114/5
- Сибирская ул, 115
- Сибирская ул, 116
- Сибирская ул, 117 Сибирская ул, 118
- Степана Разина ул, 2
- Степана Разина ул, 3
- Степана Разина ул, 4
- Степана Разина ул, 10
- Степана Разина ул, 11
- Степана Разина ул, 11а
- Степана Разина ул, 14
- Степана Разина ул, 14а
- Степана Разина ул, 14в
- Степана Разина ул, 19
- Украинская ул, 1
- Украинская ул, 1/1
- Украинская ул, 1а
- Украинская ул, 1в
- Украинская ул, 2
- Украинская ул, 3
- Украинская ул, 4
- Украинская ул, 5
- Украинская ул, 6
- Украинская ул, 9
- Украинская ул, 10
- Украинская ул, 11
- Украинская ул, 12а
- Украинская ул, 14
- Украинская ул, 14в
- Украинская ул, 15
- Украинская ул, 19
- Украинский пер, 1
- Украинский пер, 2
- Украинский пер, 3
- Украинский пер, 4
- Украинский пер, 5
- Украинский пер, 6
- Украинский пер, 11
- Украинский пер, 14
- Украинский пер, 16
- Украинский пер, 17
- Украинский пер, 18
- Украинский пер, 19
- Украинский пер, 20
- Украинский пер, 22
- Украинский пер, 23
- Украинский пер, 24
- Украинский пер, 24а
- Украинский пер, 25
- Украинский пер, 26
- Украинский пер, 27
- Украинский пер, 28
- Украинский пер, 29
- Украинский пер, 31
- Украинский пер, 32
- Украинский пер, 35
- Украинский пер, 37
- Украинский пер, 38
- Украинский пер, 42
- Челюскинцев ул, 2
- Челюскинцев ул, 5
- Челюскинцев ул, 6
- Челюскинцев ул, 7
- Челюскинцев ул, 7а
- Челюскинцев ул, 11
- Челюскинцев ул, 14
- Челюскинцев ул, 16
- Челюскинцев ул, 16а
- Челюскинцев ул, 18
- Челюскинцев ул, 20
- Челюскинцев ул, 20а
- Челюскинцев ул, 22
- Челюскинцев ул, 25
- Челюскинцев ул, 26
- Челюскинцев ул, 28а
- Челюскинцев ул, 30
- Челюскинцев ул, 32
- Челюскинцев ул, 34
- Челюскинцев ул, 35
- Челюскинцев ул, 36
- Челюскинцев ул, 37
- Челюскинцев ул, 38
- Челюскинцев ул, 39
- Челюскинцев ул, 40
- Челюскинцев ул, 41
- Челюскинцев ул, 42
- Челюскинцев ул, 44
- Челюскинцев ул, 45
- Челюскинцев ул, 46
- Челюскинцев ул, 47
- Челюскинцев ул, 48
- Челюскинцев ул, 49
- Челюскинцев ул, 50
- Челюскинцев ул, 51
- Челюскинцев ул, 52
- Челюскинцев ул, 53
- Челюскинцев ул, 53 стр.1
- Челюскинцев ул, 54
- Челюскинцев ул, 55
- Челюскинцев ул, 56
- Челюскинцев ул, 57
- Челюскинцев ул, 58
- Челюскинцев ул, 59
- Челюскинцев ул, 61
- Челюскинцев ул, 63
- Челюскинцев ул, 65
- Челюскинцев ул, 67
- Челюскинцев ул, 69
- Ярославская ул, 2
- Ярославская ул, 3
- Ярославская ул, 7
- Ярославская ул, 8
- Ярославская ул, 9
- Ярославская ул, 13
- Ярославская ул, 14
- Ярославская ул, 15
- Ярославская ул, 16
- Ярославская ул, 17
- Ярославская ул, 18
- Ярославская ул, 19
- Ярославская ул, 20
- Ярославская ул, 21
- Ярославская ул, 24
- Ярославская ул, 26
- Ярославская ул, 27
- Ярославская ул, 28
- Ярославская ул, 30
- Ярославская ул, 31
- Ярославская ул, 32
- Ярославская ул, 33
- Ярославская ул, 34
- Ярославский пер, 2
- Ярославский пер, 2а
- Ярославский пер, 4
- Ярославский пер, 6
- Ярославский пер, 8
- Ярославский пер, 10
- Ярославский пер, 12
- Ярославский пер, 12а
- Ярославский пер, 14
В сообщении также уточняется, что на время аварийных работ будет организован подвоз воды по адресам ул. Сибирская, 81 и ул. Л. Толстого, 38б.
