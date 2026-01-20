В Томске вновь заработали ледовые городки

20 января 2026 / Томский Обзор

Ледовые городки и горки на площади Ново-Соборной и Сквере студотрядов в Томске вновь открыты для посещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей просят бережно относиться к хрупким ледовым элементам, а также, в целях обеспечения безопасности, обращать внимание на ограждающие барьеры.

Напомним, ранее аттракционы были закрыты для посещения из-за сильных морозов.

