В Томске вновь заработали ледовые городки

Город, Новый год ❄, Отдых, Томские новости, интересные новости Томска город отдых куда сходить с детьми В Томске вновь заработали ледовые городки

Ледовые городки и горки на площади Ново-Соборной и Сквере студотрядов в Томске вновь открыты для посещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей просят бережно относиться к хрупким ледовым элементам, а также, в целях обеспечения безопасности, обращать внимание на ограждающие барьеры.

Напомним, ранее аттракционы были закрыты для посещения из-за сильных морозов.

