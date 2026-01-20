18+
Тридцатиградусные морозы ждут томичей до конца недели

Холодная погода прогнозируется в Томске с 21 по 24 января, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе сохранится холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей прося не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

