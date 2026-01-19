18+
Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

В морозы в Томске замерзли газовые заправки. Это привело к уменьшению количества маршрутных автобусов, работающих на улицах города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Центр организации и контроля пассажироперевозок фиксировал недостаточное количество машин на линии, томичи в социальных сетях тоже не раз подтверждали эту информацию. Одна из главных причин, которую называют перевозчики, — в морозы перестали работать газозаправочные станции. При этом большая часть автобусов, почти 240 единиц, используют именно это топливо, — отметил глава города.

Он уточнил, что в выходные администрация начала взаимодействовать с владельцами заправочных станций, чтобы решить проблему. В частности, представителям АГЗС предложили помощь в поддержании рабочего состояния теплопушками.

— На данный момент оборудование на заправочных станциях сжатого природного газа (метана) уже отогрели. О возобновлении работы пропан-бутановых станций будем оперативно информировать перевозчиков каждый час. С представителями заправочных станций договорились о внеочередной заправке автобусов. Также перевозчикам указали на необходимость использования бензина на тех машинах, где это позволяет конструкция, — уточнил мэр.

