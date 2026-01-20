18+
Томичей приглашают на читку «Игра в аксессуары»

В среду, 28 января, в гастробаре The Burger Lab пройдет новая литературно-театральная программа с известными актерами томских театров «Игра в аксессуары». Томичей ждет читка двух новых пьес драматурга и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой, а также классические произведения.

— У меня есть традиция — отмечать свой день рождения в конце января творчески. Несколько лет я организовывала читки своих новых пьес. Сейчас «большой» новой нет, зато есть две миниатюры, объединенные общей темой. Так возникла идея программы историй, связанных с модой и аксессуарами. Тексты ироничные и вдохновляющие — о вещах, которые меняют жизнь, помогают нам или манипулируют нами, — рассказывает Мария Симонова.

В программе вечера зрители также услышат рассказы О. Генри, Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко. В читке участвуют заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

Встреча стартует в 19.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 16. Стоимость билетов 800-900 рублей.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте» и по номеру +7 905 991 05 83 в Telegram.

