Новым начальником департамента строительства Томской области назначен чиновник из Новосибирска

Сегодня, 19 января, приступил к работе новый начальник департамента строительства администрации Томской области Александр Колмаков, с прошлого года занимавший должность заместителя руководителя ведомства.

Как утоняют в пресс-службе обладминистрации, Александр Колмаков родился в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)».

Работал заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска, главой администрации Октябрьского района Новосибирска. Возглавлял ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства».

Женат, двое детей.

