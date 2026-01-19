«Газпромнефть-Восток» и Госстройнадзор Томской области провели первую в Сибири дистанционную проверку оборудования с помощью цифровых технологий

19 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» совместно с Главной инспекцией государственного строительного надзора Томской области провели дистанционную проверку новой газовой котельной Урманского месторождения с помощью цифровых технологий. В результате было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Российская программная платформа для технологий и устройств дополненной реальности обеспечила проведение проверки в режиме онлайн. Инспектор государственного строительного надзора дистанционно из Томска работал с оператором, который находился на производственной площадке. Для трансляции объекта и видеофиксации оператор использовал гарнитуру дополненной реальности со встроенной камерой, через которую изображение с котельной в реальном времени поступало на компьютер инспектору. По результатам дистанционной проверки было получено разрешение на ввод оборудования в эксплуатацию.

Котельная — ключевой энергетический объект Урманского месторождения, от которого зависит теплоснабжение объектов подготовки нефти. На площадке внедрены современные автоматизированные системы управления, что обеспечивает надежную подачу тепла на длительный период. Полностью автоматизированная котельная функционирует в автономном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

— Ранее мы отработали на своих объектах дистанционный контроль различных видов работ, проведение внутренних аудитов, а также приемку объектов инспекторами Росприроднадзора и Ростехнадзора. Теперь первыми в регионе реализовали пилотный проект со специалистами государственного строительного надзора. Применение цифровых технологий позволяет значительно повысить эффективность контроля и сократить сроки его проведения. Мы можем оперативно проверять оборудование и ускорять его ввод в эксплуатацию, — отметил директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока» Валентин Редько.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Участники проектирования и строительства активно используют цифровые комплексы автоматизации при сдаче объектов в эксплуатацию. Госстройнадзор Томской области поощряет применение таких инструментов и, как государственный контрольно-надзорный орган, также внедряет цифровые решения как элемент лучших практик. Проведение проверок территориально удалённых объектов с использованием информационно-коммуникационных технологий показало себя как эффективный подход, который позволяет сократить рабочее время инспектора и исключить затраты на транспортную логистику, — подчеркнул начальник главной инспекции государственного строительного надзора Томской области Андрей Пацуков.

