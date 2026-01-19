Вышла книга о творчестве известного сибирского архитектора Андрея Крячкова

19 января 2026 / Томский Обзор / Фото: книжный магазин «Карта мира»

В Новосибирске вышла книга «Главный архитектор Сибири», посвященная творчеству Андрея Крячкова. Ее автором стала художница и преподаватель из Новосибирской области Оксана Чернышева.

Издание рассказывает об архитектурных шедеврах известного архитектора, которые можно увидеть в Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке и других городах Сибири. Из книги читатели узнают, как строился и развивался Новосибирск, какие здания в нем появились благодаря Андрею Крячкову.

«Юным читателям эта книга поможет понять, почему тот или иной дом был задуман так и что находится внутри, узнать, что иногда дома могут „подрасти“, увидеть, как менялись стили архитектуры — вместе мы пройдем путь от древнерусского зодчества к архитектуре начала XX века», — говорится в аннотации.

Книгу выпустило новосибирское издательство «Свиньин и сыновья», специализирующееся на сибирском краеведении, гуманитарном нон-фикшне и художественных произведениях современных авторов. Купить ее можно в независимом книжном магазине «Карта мира» в Новосибирске.

Напомним, архитектор Андрей Крячков — один из самых известных и активных архитекторов Сибири. Начинал он свою творческую деятельность именно в Томске, куда приехал после окончания Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Здесь Андрей Крячков спроектировал первый деревянный особняк в стиле модерн, первый железобетонный мост и ряд зданий, без которых невозможно представить исторический центр города.

Фото: книжный магазин «Карта мира»

